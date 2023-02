Son muchos los jugadores mexicanos que han emigrado a Europa para luego regresar a los seis meses sin haber conseguido adaptarse o conflictuados por las pocas oportunidades. Sin embargo, hay casos como el de Orbelín Pineda que demuestran que, con perseverancia, se puede construir una carrera exitosa en el Viejo Continente. ¿Qué fue lo que cambió su carrera?

La salida de Orbelín Pineda de Cruz Azul rumbo al Celta de Vigo parecía ser una gran noticia, pero las cosas no salieron de la mejor manera. Es que, una vez acomodado en España, el futbolista de 26 años recibió la noticia de que no sería tenido en cuenta por el entrenador del equipo, Eduardo Coudet, algo que claramente lo desilucionó. Sin embargo, la llegada de Matías Almeyda al AEK Atenas le dio una segunda oportunidad y Pineda la aprovechó al máximo.

"Estoy muy emocionado, tomé la mejor decisión de mi carrera. Empecé con seis meses complicados, pero gracias a eso me hizo ser más fuerte de la cabeza y aferrarme a mi sueño, ahora está cambiada la página y es todo lo contrario, estoy jugando y tengo un entrenador que me ha ayudado a la confianza para así poder trascender”, comentó el atacante azteca en una entrevista con Mediotiempo.

El futbolista del AEK confesó que fue el hecho de no rendirse lo que hizo que siga disfrutando de su carrera en Europa y, aunque sabe que en algún momento esta aventura llegará a su fin, no lo tiene mucho en su cabeza: "Desde el primer día en Grecia lo he disfrutado porque experimentas otro tipo de futbol, juegas contra equipos buenos que compiten. No sé qué va a pasar, solo sé que debo disfrutar y rendir porque mañana no sabemos dónde vamos a estar”.

Los números de Pineda en Grecia

Desde su llegada al AEK Atenas, el exCruz Azul ha demostrado que tiene calidad de sobra. Contando los siete meses que lleva en Grecia, Pineda ha jugado 25 partidos en los que ha aportado ocho goles y tres asistencias, bueno números para llevar tan poco tiempo allí. ¿Seguirá aumentando su registro goleador?