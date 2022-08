Se ha cumplido ya un mes desde que el mediocampista internacional mexicano Orbelín Pineda se convirtió en jugador del equipo griego AEK Atenas, y desde entonces si bien ha tenido sobresalientes actuaciones en partidos de pretemporada también ha pasado algunas complicaciones en su adaptación.

Después de dejar al Celta de Vigo donde no era considerado por el director técnico Eduardo el Chacho Coudet, Orbelín Pineda pasó al AEK Atenas donde ha lucido durante la pretemporada con golazos y dobletes, y ahora está en espera de su debut oficial en la Super Liga de Grecia el sábado 20 de agosto de visita contra el Lamia.

Por lo que ha vivido en su naciente etapa en el AEK Atenas, Orbelín Pineda se siente "emocionado, muy contento, siguiendo, persiguiendo mis sueños. Hice un sacrificio grande de poder quedarme de este lado, de estar en Europa, seguir mi sueño y mis metas de estar acá y compitiendo con equipos buenos y jugadores internacionales".

Orbelín Pineda comentó en entrevista para TUDN que desde su reencuentro con el director técnico Matías Almeyda su objetivo es que el AEK Atenas vuelva a ser campeón de liga en Grecia: "Matías me lo ha propuesto bien claro, él aspira sí o sí a estar en los primeros lugares, ser campeón que es lo principal y estamos trabajando muy bien y poder estar en lo más alto de la tabla".

Orbelín Pineda y los idiomas en Grecia

Ante el inminente inicio de la Super Liga de Grecia, Orbelín Pineda reconoció que hay un factor que le ha dificultado la adaptación al AEK Atenas: "Ha sido complicado, no es nada fácil, no sé hablar nada de griego, menos inglés. Sé algunas palabras, sé presentarme, pero no sé defenderme muy bien. Eso también te desequilibra un poco, pero la confianza, el apoyo de la familia, de los compañeros y el club te lo hace más fácil para que tu no tengas dificultades para la ciudad".