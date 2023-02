A poco más de un año de que el talentoso mediocampista mexicano Orbelín Pineda decidiera emprender su aventura en el futbol de Europa y mantenrse allá, lo cual considera la mejor decisión de su carrera, ha tenido dos etapas muy marcadas, una complicada en España y otra más favorable en Grecia.

Las puertas del futbol europeo se abrieron para Orbelín Pineda con el Celta de Vigo de España para la segunda vuelta de la temporada 2021-22, sin embargo, el Maguito pasó unos meses complicados ya que nunca tuvo la confianza del director técnico Eduardo el Chacho Coudet.

Orbelín Pineda firmó con el Celta de Vigo un contrato de cinco años hasta 2027, pero en el verano tuvo la fortuna de encontrarse con Matías Almeyda, el director técnico que lo hizo brillar con las Chivas del Guadalajara, y el Pelado se lo llevó al AEK Atenas de Grecia cedido a préstamo.

Con Matías Almeyda en el AEK Atenas, Orbelín Pineda ha jugado -hasta el 25 de febrero- 24 partidos en la Super Liga de Grecia, todos como titular y ha aportado siete goles más dos asistencias, pero el préstamo está por vencer al final de la temporada y no tiene certeza sobre su futuro: "Hay muchas perspectivas, lo he platicado mucho con mi agente. Me quedan unos meses, no sé qué vaya a pasar".

Orbelín Pineda quiere dejar huella en el AEK Atenas

De cara al desenlace de la temporada 2022-23, Orbelín Pineda está decidido a aprovechar los últimos meses de su préstamo al AEK de Atenas con Matías Almeyda para después definir su futuro: "Voy a dar lo mejor de Orbelín, como siempre he tratado de hacerlo y seguir disfrutando. A final de cuentas faltan unos meses, voy a aprovecharlo, si seguiré o no seguiré no sabremos, pero dejar buena huella".