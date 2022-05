PSV vs. NEC Nijmegen EN VIVO por la Eredivisie de los Países Bajos: hora, TV y streaming ONLINE

El PSV Eindhoven de Erick Gutiérrez afrontará un nuevo desafío cuando se mida con NEC Nijmegen este miércoles 11 de mayo, en el Philips Stadion, en el marco de la jornada 33 de la Eredivisie de los Países Bajos. El juego será transmitido EN VIVO y ONLINE para México a través de la señal de ESPN 3 y mediante la plataforma de streaming, Star+.

Los Granjeros arriban con el objetivo de mantener la esperanza por conquistar el título. En este escenario, el elenco dirigido por el alemán Roger Schmidt arriba tras haber igualado 2-2 con Feyenoord y, en consecuencia, se consolidó en la segunda posición de la tabla, con 75 puntos y a cuatro del líder, Ajax.

El NEC, por su parte, no tiene metas por cumplir en lo que resta de la campaña, ya que aseguró la permanencia y no puede alcanzar las plazas europeas. En su última presentación, el cuadro comandado por Rogier Meijer venció 1-0 a Go Ahead Eagles y se colocó en el noveno puesto, con 38 unidades.

¿Cuándo y a qué hora juegan PSV vs. NEC por la Eredivisie de los Países Bajos?

El partido PSV vs. NEC se llevará a cabo este miércoles 11 de mayo, en el Philips Stadion, por la jornada 33 de la Eredivisie de los Países Bajos.

Horario por país

México: 13:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

Perú: 13:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Chile: 14:00 horas

Paraguay: 14:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Estados Unidos: 11:00 horas PT y 14:00 horas ET

¿Qué canal transmite PSV vs. NEC por la Eredivisie de los Países Bajos?

A continuación, conoce cómo ver el compromiso desde diferentes países o regiones.

Canal de TV por país o región

ESPN 3: México

Star+: Latinoamérica

ESPN+: Estados Unidos