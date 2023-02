Ajax igualó 0-0 con Unión Berlín y deberá ir a buscar un resultado positivo a Alemania la próxima semana. Lo más preocupante no fue el empate, sino el rendimiento mostorado. Tendrá que mejorar y mucho si quiere clasificar a la próxima ronda.

En el partido correspondiente a la Ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League, el Ajax igualó 0-0 frente al Unión Berlín en el Johan Cruyff Arena. Edson Álvarez, mediocampista de la Selección Mexicana, fue titular y completó los 90 minutos: jugó de pivote y no de marcador central, como lo había hecho en sus últimas presentaciones.

Los neerlandeses no tuvieron una buena noche y fueron ampliamente superados por los alemanes, que actualmente son escoltas del Bayern Múnich en la Bundesliga y son la clara sorpresa de la temporada. Contaron con las chances más claras, convirtieron a Gerónimo Rulli en figura y hasta marcaron un gol, pero una mano previa generó que el mismo sea anulado a través del VAR.

El Ajax, jugando de local y con su gente, no tuvo ningún remate a puerta en todo el partido, como para dimensionar lo que le costó crear juego ante este rival. Machín, según SofaScore, registró: 82 toques de balón, 61 pases correctos sobre 70 intentos (87% de precisión), 10 pérdidas de pelota y 3 faltas cometidas.

¿Cuándo se juega la vuelta de Ajax vs. Unión Berlín?

No habrá que esperar mucho tiempo para que Unión Berlín y Ajax disputen el partido de vuelta por un lugar en los octavos de final de la UEFA Europa League. En el Estadio An der Alten Försterei, los alemanes recibirán a los neerlandeses el próximo jueves 23 de febrero a partir de las 14:00hs del centro de México.

¿Por qué no jugó Jorge Sánchez en Ajax vs. Unión Berlín?

El exjugador del Club América ni siquiera estuvo en la lista de convocados de Ajax vs. Unión Berlín en el juego de esta jornada. Ha sufrido una lesión en los últimos días y en los recientes entrenamientos del equipo no pudo trabajar a la par de sus compañeros, por lo que John Heitinga, su entrenador, ya había aclarado que no sería tenido en cuenta.