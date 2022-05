Durante los últimos meses, uno de los jóvenes futbolistas que han generado más tema de conversación es Marcelo Flores, talentoso mediocampista del Arsenal, tanto por su espectacular estilo de juego como por su intención de ir a la Copa del Mundo Qatar 2022 con la selección de México o la de Canadá, aunque también podría optar por la de Inglaterra.

Mientras Gerardo el Tata Martino, seleccionador de México, decide o no llevar a Marcelo Flores a Qatar 2022, el joven jugador sigue llamando la atención por su agradable futbol, también ha dado de qué hablar por la forma espectacular de celebrar sus goles con giros acrobáticos que ha mostrado con las categorías inferiores del Arsenal como con la selección mexicana sub 20.

En una entrevista para el portal football.london, Marcelo Flores reveló que el origen de esos festejos de gol está en la mudanza de su familia de Canadá a Inglaterra. Cuando llegó a Londres adoptó como pasatiempo una actividad muy popular entre sus amigos que dejó de practicar cuando llegó a futbol profesional.

"Me mudé por primera vez hace seis años y mientras estaba aquí jugaba para el Ipswich, y mientras hacía eso entrenaba mucho futbol al aire libre, pero también mis amigos de la escuela eran gimnastas y hacían parkour y cosas por el estilo, así que siempre salía con ellos y también lo hacía", recordó Marcelo Flores.

Ya como jugador del Arsenal, club al que llegó en la temporada 2019-20, Marcelo Flores ha anotado 10 goles con la categoría sub 18 y cuatro más en el equipo sub 23. Mientras espera que el director técnico Mikel Arteta le dé la oportunidad para debutar en el primer equipo de los Gunners, Marcelo Flores detalló cómo ha llevado su práctica del parkour al futbol. "Siempre he sido capaz de hacer volteretas y hacer esas cosas, pero esos años haciendo trabajo de agilidad y parkour fuera del futbol me ayudaron mucho, dejé de practicarlo cuando me convertí en futbolista profesional, pero trato de tener algo de eso todavía".