El hijo de Pablo Galdames ya fue convocado a selecciones mexicanas con límite de edad y también al Tri mayor, pero Gerardo Martino no lo debutó todavía.

El empate sin goles ante Estados Unidos en el octagonal de la Concacaf clasificatorio para la Copa del Mundo Catar 2022 ha evidenciado una vez más la falta de contundencia de la selección mexicana, y prácticamente en simultáneo un delantero mexicano se ha despachado con cinco goles en un partido: Benjamín Galdames.

En un partido del torneo de proyección del futbol chileno, la Unión Española goleó al Rangers de Talca con marcador de 7-1. La Española logró la abultada victoria con un gol de Felipe Masrri, otro de Leonardo Naranjo y cinco más de Benjamín Galdames quien cumplió con una tarde memorable.

Benjamín Galdames, quien nació el 24 de febrero de 2001 en la Ciudad de México cuando su padre Pablo Galdames jugaba en el futbol mexicano, se desempeña como volante ofensivo y también como delantero. Pertenece a la Unión Española desde 2018. Sus hermanos son Thomas Galdames, quien también juega para Unión Española como defensa central, y Pablo Galdames, quien es un volante que pertenece al Genoa y es compañero de Johan Vásquez.

Desde su debut con la Unión Española en 2018, Benjamín Galdames ha jugado 16 partidos en la liga chilena en la que ha acumulado 337 minutos, también ha tenido breves participaciones en la Copa Chile y en la Copa Sudamericana. Su contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.

Benjamín Galdames en la selección mexicana

Benjamín Galdames ha sido considerado por selecciones mexicanas con límite de edad. Ya fue convocado al Tri sub 20 y con la selección sub 21 debutó en un amistoso contra su similiar de Rumania. Gerardo el Tata Martino ya lo convocó una vez a la selección mayor para un partido amistoso contra Chile, pero no debutó.