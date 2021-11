Rafael Márquez y Xavi Hernández fueron compañeros en el Barcelona durante siete temporadas desde la 2003-04 hasta la 2009-10 y en la 2008-09 fueron parte del plantel blaugrana que ganó el triplete europeo. Siempre, el defensa mexicano supo que el mediocampista español llegaría a ser director técnico.

"Ya lo veía dentro de la cancha", comentó Rafael Márquez sobre Xavi Hernández en el noveno Día del Entrenador organizado por la Federación Catalana de Futbol. "Su manera de entender el futbol está bastante clara y evidencia que está capacitado para entrenar al Barça. Conociéndole, sé que no va a cambiar su estilo de juego, porque es una parte esencial de su filosofía".

A pesar de que Rafa Márquez le vaticinó un futuro exitoso a Xavi Hernández como entrenador del Barcelona, el Kaiser no ve al alcance el campeonato en la temporada 2021-22 ya que está lejos de la Real Sociedad, actual líder. "Hay muchos puntos de diferencia y viendo el nivel de otros equipos será difícil que el Barça les pueda alcanzar. Confío en que el equipo vuelva a un nivel importante para que pueda seguir compitiendo", explicó Márquez y detalló que Xavi "ha tenido poco tiempo para trabajar con toda la plantilla, por lo que hay que tener paciencia, pero él está ilusionado y está imponiendo sus reglas".

El regreso de Márquez al Barça

Rafa Márquez vio con agrado el regreso de Dani Alves como jugador del Barcelona. "Les puede ayudar muchísimo, quizá más fuera que dentro porque ya no es el mismo Dani que conocemos, pero su actitud, su seriedad y profesionalismo le avalan y es un acierto su llegada".

Y sobre un eventual regreso al Barcelona, Rafael Márquez comentó que "hubo un acercamiento" con el presidente del club Joan Laporta, pero "no se dio por cuestiones administrativas, pero la puerta sigue abierta, me estoy preparando para regresar cuando se dé la situación, ojalá no sea muy tarde. Trato de seguir creciendo y, si es en Can Barça, mejor, porque es donde encaja mi modelo y filosofía". En este sentido, dijo que si Xavi Hernández le llamara para integrarlo a su equipo de trabajo "le daría el sí antes de descolgar el teléfono".