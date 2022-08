No es un mercado cualquiera para los jugadores mexicanos. Y es que a tan solo tres meses del Mundial Qatar 2022, cualquier traspaso puede ser determinante para ganarse un lugar en la nómina de la Selección Mexicana. Es por eso que Santiago Giménez tomó todas las previsiones antes de dar el salto a Europa e incorporarse a las filas del Feyenoord.

El delantero mexicano venía rindiendo a un gran nivel con Cruz Azul y debía tomar una decisión que no afectara su crecimiento, por lo que buscó el consejo del más indicado en esta situación: Gerardo Martino. Luego de confirmarse su llegada al equipo de Róterdam, el Chaquito reconoció que tuvo una plática con el director técnico de la Selección Mexicana.

“(Martino) Me dio a elegir a mí, me abrió un poco el panorama. Él sabe mucho de futbol, conoce mucho más de futbol que yo, tiene más años de vida. Siento que es una persona sabia y por eso me apoyé en él", dijo el Bebote en una entrevista concedida a Marca Claro, asegurando que la plática con el Tata lo ayudó a elegir el mejor camino en el mercado de pases.

Sin embargo, Giménez sabe que esto no garantiza su presencia en la convocatoria definitiva del Tri para Qatar 2022 y que debe mantener su buen rendimiento en la Eredivisie para ganarse un lugar en la nómina. "Sí, totalmente (ir al Mundial), Qatar es uno de mis sueños, uno de mis focos, pero sé que tengo que hacer bien las cosas en el club para poder ir a selección".

El debut debe esperar

A pesar de que ya lo anunciaron de forma oficial como nuevo refuerzo del Feyenoord, el estreno de Giménez en el Viejo Continente demorará un par de semanas más de lo previsto. Y es que el delantero debe resolver el trámite de su permiso de trabajo para luego incorporarse al equipo, por lo que estaría disponible para la tercera fecha del campeonato.