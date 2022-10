Santiago Giménez no pudo evitar el empate de Feyenoord: fue 1-1 ante NEC

En el partido correspondiente a la jornada 8 del campeonato de la Eredivisie 2022/23, el Feyenoord Rotterdam igualó 1-1 con el NEC Nimega en condición de visitante y perdió la oportunidad de ponerse como escolta del AZ Alkmaar. Santiago Giménez ingresó a los 16 minutos del segundo tiempo, pero no pudo darle el triunfo a su equipo.

Arne Slot, Director Técnico de los Rojiblancos, decidió apostar por el siguiente once inicial: Justin Bijlow; Marcus Holmgren Pedersen, Gernot Trauner, David Hancko, Marcos Johan López; Quinten Timber, Orkun Kokcu, Alireza Jahanbakhsh, Javairo Dilrosun, Oussama Idrissi; Danilo. Con el juego 1-1, el Bebote saltó al campo de juego y, lamentablemente, no cambió el rumbo del encuentro.

El joven Quinten Timber había abierto el marcador a los 23 minutos del primer tiempo para el Feyenoord; pero el NEC Nimega igualó de la mano del español Iván Márquez a los 37. El que más buscó el triunfo fue, sin dudas, el elenco visitante, quien tuvo más la posesión de la pelota, intentó más tiros al arco y hasta contó con 10 tiros de esquina.

En cuanto a los números registrados por Santiago Giménez (según Sofascore), podemos decir que tuvo: 15 toques de pelota, 4 pases correctos sobre 7 intentos (57% de precisión), 7 pérdidas de balón, 1 falta cometida y 1 tarjeta amarilla. No logró participar mucho del juego y tampoco contó con situaciones de gol.

Con este resultado, el Feyenoord Rotterdam alcanzó los 17 puntos y sigue en cuarto lugar. Quedó a 3 del AZ Alkmaar, único líder, y no aprovechó los tropezones del Ajax (1-1 vs. Go Ahead) y PSV Eindhoven (perdió 3-0 ante Cambuur). El NEC Nimega, por su parte, llegó a 9 unidades y se acerca a los puestos para playoff de clasificacion a copas internacionales.