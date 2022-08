Santiago Giménez fue anunciado como nuevo fichaje del Feyenoord para esta temporada de la Eredivisie, sumándose a la legión de mexicanos en Europa. El delantero llega con la ilusión de mantener el buen nivel mostrado con Cruz Azul en el Apertura 2022, con la idea de ganarse un lugar en la nómina del Tri para el Mundial.

Sin embargo, el Chaquito primero debía cumplir con un trámite para poder hacer su estreno con el Feyennord en el campeonato neerlandés: obtener la visa de trabajo. Dicho papeleo es etapa superada para el atacante, toda vez que la embajada de Países Bajos en México dio a conocer que Giménez completó con éxito el proceso.

"Santiago Giménez te espera una gran trayectoria profesional en el Feyenoord, acompañado de muchos stroopwafels, queso y tulipanes. ¡Mucho éxito!", publicó la embajada de Países Bajos en México a través de su cuenta de Twitter, acompañado de una imagen en la que se aprecia al Chaquito con el embajador Wilfred Mohr.

El Feyenoord debutará este domingo contra el Vitesse en la Eredivisie, pero Santi no estará disponible para dicho compromiso. Sin embargo, luego de completar el trámite de la visa de trabajo, el Chaquito finalmente puede incorporarse a los trabajos del equipo de Róterdam y tener algunos minutos ante el Heerenveen.

Pidió la opinión del Tata Martino

El Bebote, en diálogo con Marca Claro, reconoció que sostuvo una plática con el entrenador de la Selección Mexicana antes de aceptar la propuesta del Feyenoord. “(Martino) Me dio a elegir a mí, me abrió un poco el panorama. Él sabe mucho de futbol, conoce mucho más de futbol que yo, tiene más años de vida. Siento que es una persona sabia y por eso me apoyé en él".