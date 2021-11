A Johan Vásquez no le está costando para nada la adaptación al fútbol italiano con el Genoa.

Brilló en el Club Universidad Nacional y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la playera de la Selección Mexicana, lo que le valió para fichar por el Genoa para inicios de esta temporada. Hablamos de Johan Vásquez, uno de los proyectos futbolísticos más importantes que tiene el Tri para el futuro (y el presente). Si bien su debut tardó en llegar en la Serie A, desde entonces todo es positivo para el zaguero central.

Tras no poder jugar ni un minuto en las primeras 7 jornadas del campeonato italiano, Pipe se estrenó con los colores Rojiazules en la octava fecha y no ha salido un solo segundo a partir de allí. Ya van 7 partidos consecutivos en los que es titular y, a pesar de que no juega de segundo marcador central (como lo hacía en México), en un abrir y cerrar de ojos ya parece haberse adaptado al fútbol de Europa.

Tanto Andriy Shevchenko como su exentrenador lo utilizan de stopper por izquierda (o líbero), por lo que está creciendo a pasos agigantados e ilusiona a todos los fanáticos de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022. A pesar de que el Genoa se encuentra hundido en la tabla de posiciones, su rendimiento está siendo muy bueno y sus números individuales son evidencia de esto.

De acuerdo a los registros de Statiskicks, Johan Vásquez se proclama como uno de los mejores defensores de la Serie A en la actualidad. "Entre TODOS los defensas de la Serie A con más de 5 partidos disputados (promedio por 90 minutos), Pipe es 2° en intercepciones (6.8), 4° en robos (2.0), 4° en regates evitados (1.5) y 9° en presiones exitosas (5.2)". Estratosférico.

Hasta el momento, el ex-Pumas acumula 7 encuentros: marcó 1 gol (ante Sassuolo) y acumula 2 vallas invictas (Venezia y Udinese). Su punto más "débil": ya tiene 3 tarjetas amarillas, por lo que en cualquier momento le caerá una sanción disciplinaria. Pipe pide titularidad en el Tri de Gerardo Martino, DT que tuvo y tiene muchos inconvenientes para armar una defensa sólida.