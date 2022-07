Después de un formidable inicio en el Apertura 2022 de la Liga MX, Santi Giménez dejó de ser jugador de Cruz Azul. El joven atacante de 21 años será transferido al Feyenoord, en lo que será su primera experiencia por el futbol europeo. Allí, buscará ganarse un boleto entre los convocados a Qatar 2022.

Santi Giménez llegará a un futbol diferente y desconocido para él, así como también lo será el nuevo país, su cultura e idioma. Al respecto, Emmanuel Villa, delantero que también vistió la camiseta de la Máquina Cementera, le dejó un consejo al nuevo jugador del Feyenoord: centrarse en lo futbolístico.

"El enfoque debe ir a lo futbolístico y lo otro se va acomodando. Yo llegué sin hablar inglés a Inglaterra. El primer día venía con traductor y el manager le pide que se vaya. Le dijo al traductor: es que aunque no me entienda hoy, su adaptación va a ser mucho más rápida que si te tiene todos los días explicándole", recordó Villa.

El exdelantero argentino marcó 66 goles en 132 partidos con Cruz Azul, y además, jugó dos temporadas en el Derby County. Desde esa experiencia, recomienda a Giménez: "No me preocupé, no me volví loco, y dije, bueno, lo que entiendo es lo que entiendo. En pro de que la adaptación sea más rápido, lo demás se acomoda".

¿Cuándo podría debutar Santi Giménez?

Tras cerrar su fichaje por el Feyenoord, Santi Giménez ya está en Países Bajos, listo para completar los trámites correspondientes y unirse a los entrenamientos del primer equipo. El conjunto neerlandés terminará su pretemporada este domingo, y se estima que Giménez, que ya llega con ritmo competitivo, podría hacer su debut el próximo 7 de agosto, frente a Vitesse.