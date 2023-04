Santiago Giménez es el delantero sensación del futbol mexicano. Apenas está en su primera temporada en Europa y sus números y rendimientos son sobresalientes: acumula 20 goles y 3 asistencias en 41 partidos disputados con la playera del Feyenoord, equipos de los Países Bajos.

Gracias a esto, se ha ganado la posibilidad de ser el centrodelantero de la Selección Mexicana. Aunque, lamentablemente, esto sucedió después del Mundial de Qatar 2022, ya que Gerardo Martino no lo tenía en cuenta. Todo parece indicar que será clave en el esquema de Diego Martín Cocca, algo que los fanáticos celebran.

Santi Giménez tenía un ídolo de ¡CHIVAS!

En las últimas horas, el Bebote realizó un directo en su cuenta oficial de Instagram y platicó con sus miles de seguidores, quienes le arrojaban una pregunta atrás de la otra. Y hubo una respuesta puntual que llamó la atención de todos, más que nada de los aficionados de Cruz Azul.

"¿Quién era mi ídolo? Bofo Bautista. Me encantaba su forma de ser, es una gran persona de carácter. Incluso me firmó muchas playeras gracias a mi papá. Recuerdo que festejaba con el zapato en la cabeza y ese festejo lo haré un día para el Bofo", confesó Giménez. ¿Un guiño para Chivas?

Santiago Giménez se rindió a los pies de Van Persie

"Van Persie me ha ayudado en muchos detallitos que yo no sabía. Por ejemplo, antes de definir voltear a ver al portero rápido; la otra es controlar y en menos de tres segundos disparar a portería; movimientos de espalda y que cuando esté en el área que el defensa no te toque", confesó el Chaquito.