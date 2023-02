A sus 31 años de edad, el mediocampista mexicano Ulises Dávila continúa desarrollando su carrera futbolística en el extranjero. Actualmente se desempeña como jugador del Macarthur de la Liga A de Australia, país donde ha tenido que superar la muerte de su esposa ocurrida en 2022.

Ulises Dávila debutó en la primera división del futbol mexicano en el torneo Apertura 2009 con las Chivas del Guadalajara. Al no poderse consolidar con el equipo rojiblanco con el que estuvo dos años comenzó su recorrido en el futbol extranjero en 2011 fichó con el Chelsea que lo cedió al Vitesse de Holanda.

Posteriormente, Ulises Dávila estuvo en tres equipos españoles: Sabadell, Córdoba y Tenerife, y luego se marchó al Vitoria de Portugal. Regresó a la Liga MX en 2016 para jugador con el Santos Laguna hasta 2018 para luego marcharse al Delhi Dynamos de la India. Y luego llegó a la Liga A de Australia en la que ha jugado para el Wellington Phoenix y desde 2021 para el Macarthur.

Ya como jugador del Macarthur, el 29 de mayo de 2022 Ulises Dávila sufrió la muerte de su esposa Lily Pacheco con quien tuvo un hijo y a quien recordó en un documental titulado All Access de la plataforma Keep Up, además de contar su historia pues es uno de los jugadores más destacados de la Liga A de Australia.

El mensaje de Ulises Dávila a su esposa fallecida

Así se expresó Ulises Dávila sobre su esposa Lily Pacheco -a quien recuerda constantemente- en el documental All Access: "no fue nada fácil hacer esto, se me rompe el corazón una y otra vez, pero por el amor, el honor y el respeto que le tengo a mi hermosa Lily, merece que se muestre lo que fuimos, la hermosa familia que creamos, lo mucho que nos amamos y disfrutamos la vida, lo mucho que sufrimos y luchamos juntos… Y que al final Dios y la vida eligió lo que es mejor para nosotros. Solo nos queda amarte y recordarte tan feliz como siempre mi amor. Gracias por todo, daré lo mejor de mi siempre. Amarte fue placer".