Cremonese se encuentra en una situación límite debido a que están en el fondo de la Serie A y el riesgo de descender es un hecho. Es por esa razón que Davide Ballardini decidió solidificar la defensa luego de que lograron empatar el partido frente a Atalanta. Sin embargo, 5 minutos después del ingreso de Johan Vásquez, el conjunto de Gian Piero Gasperini consiguió volver a ponerse en ventaja.

La realidad es que el defensor mexicano había tenido buenos rendimientos en los últimos partidos, pero su ingreso a los 66 minutos del partido descompensó a Cremonese. No consiguió leer el contraataque de Atalanta y no pudo anticipar la llegada de Jeremie Boga, quien convirtió el 2 a 1.

Lo concreto es que Cremonese no solo ha tenido problemas ofensivos, sino también en la defensa. De hecho, es el equipo más goleado en la actual Serie A con 51 tantos en contra. Está claro que esta es una problemática más relacionada con el sistema de juego y no con una cuestión particular. Sin embargo, el nivel de los defensas no ha sido demasiado alto.

Más allá de que Johan Vásquez ha tenido buenos partidos, no ha estado acompañado de la mejor manera. El mexicano de 24 años no es un futbolista demasiado rápido, pero muchas veces se ve obligado a salir hacia la banda para cortar a los rivales. Claramente, esta situación que se repite cada partido, lo deja en evidencia.