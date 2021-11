Las siguientes 72 horas son cruciales para la famosa actriz, Carmen Salinas, quien por desgracia sufrió un derrame cerebral que la tiene debatiéndose entre la vida y la muerte, por ello los fans y el club de sus amores, las Chivas de Guadalajara, a quien le es fiel desde hace 60 años, se han unido en oraciones para que pronto se recupere.

Mientras esto ocurre, mucho comenzaron a recordar las anécdotas que la también productora ha revelado en torno al Rebaño Sagrado, como las que reveló a TUDN hace más de un año, a quienes confesó el por qué comenzó a ser fanática de los rojiblancos y no del Atlas, equipo al que le iba su marido.

“Me hice chivas cuando Pedro, mi marido, estaba viendo un partido en la sala de Atlas contra Guadalajara y entonces quise hablar con él y le dije ‘oye, mi amor, fíjate que quería consultar esto’ y me dice ‘ahorita no me molestes porque está jugando mi equipo’, por lo que me molestó que me respondiera de esa manera, y por eso deseaba que ganaran las Chivas por hablarme de esa forma, a partir de ahí jamás me volví a perder ningún partido de mis Chivas”.

Durante esta charla, Salinas también reveló el día que el propio Javier “Chicharito” Hernández le pidió que le diera la bendición antes de emigrar al Manchester United: “Yo me acuerdo cuando se fue Chicharito a Inglaterra, me invitó él y la familia para acompañarlos en su despedida, y me acuerdo que Chicharito me dijo, tía écheme la bendición porque ya me voy al extranjero, lo hice y mira que bien le ha ido”.

Después de este noble gesto que tuvo la actriz de “Mi Corazón es tuyo” con el ahora jugador del LA Galaxy, el futbolista consiguió abrirse paso en el futbol de europa y convertirse en una gran figura para muchos mexicanos, pues fue parte de equipos como el Manchester United, el Real Madrid, el Bayer Leverkuse, West Ham y Sevilla.