Después del parón por la Copa del Mundo y el receso invernal, LaLiga está muy cerca de regresar a las hostilidades y el Mallorca se medirá este 30 de diciembre ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre ha dejado muy buenas sensaciones hasta este momento de la campaña y marcha en la posición 11 de la tabla, pareciendo que si mantiene el paso podrá eludir fácilmente el descenso.

Sin embargo, en este tipo de instituciones la planeación siempre será compleja, y el Vasco ha revelado en conferencia de prensa si intentarán hacerse con contrataciones en el periodo de transferencias.

"No hay peticiones. Estamos bien. Y no hay información de que haya interés en algunos jugadores. Espero que no suceda lo mismo que viví en Leganés, que en el último día vinieron y nos quitaron a dos jugadores. En principio estoy contento con lo que tengo y espero que nadie se vaya", aseguró el timonel, cerrando de tajo una posible puerta a compatriotas que hayan destacado en Qatar 2022.

Cercano al futbol mexicano

Durante esta Copa del Mundo, Javier Aguirre fue uno de los analistas en el aclamado programa Los Maestros, donde mostró su conocimiento del futbol nacional y dedicó críticas al sistema de competencia: “Cambiemos el formato, cambiemos el pinche formato, es increíble, seguimos con eso el no descenso, ¿de qué carajos sirve la Liga de Expansión? Cuatro pesos y a tu casa, todo se reduce a la lana, no hay estímulo deportivo", dijo hace unas semanas.