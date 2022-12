El tiempo ha pasado, pero en los aficionados sigue fresco en la memoria el Barcelona de Josep Guardiola que podría considerarse uno de los mejores equipos en la historia del futbol mundial con el mediocampista Xavi Hernández quien en esa escuadra legendaria coincidió con el defensa Rafael Márquez a quien tiene en un gran concepto.

Xavi Hernández participa en la plataforma LaLiga Golazos y presentó Kings of the World, que consta de coleccionables digitales o Momentos de 40 diferentes jugadores de LaLiga que gracias a sus destacadas actuaciones en ediciones anteriores de los Mundiales han alcanzado el estatus de leyendas. El actual director técnico del Barcelona habló de algunos de esos jugadores como el portero Claudio Bravo, exportero del club catalán: "A mí personalmente me daba mucha seguridad. Claudio era un portero muy sobrio, con los pies fantástico. Me encaja perfectamente en el 'not in my house', porque era un portero seguro".

Por otra parte, el mediocampista ofensivo colombiano James Rodríguez también fue resaltado por Xavi Hernández porque tiene "calidad, talento para marcar diferencias, capaz de marcarte unos golazos tremendos, desde distancia corta, desde distancia larga, una zurda privilegiada, me da pena que jugó en el Real Madrid y no en el Barcelona".

En una charla abierta, Xavi Hernández recordó que le hubiera gustado jugar con el delantero uruguayo Diego Forlán porque porque "es talento, porque es calidad, porque tiene personalidad, tiene ese caracter ganador que te hace que marque las diferencias y ha dominado todos los registros, derecha, izquierda, cabeza, velocidad, talento. Para mí es un crack mundial".

Xavi Hernández elogió a Rafa Márquez

Xavi Hernández también le dedicó palabras de reconocimiento a Rafael Márquez por el tiempo que fueron compañeros en el Barcelona, entre 2003 y 2010, y lo colocó a la altura de otro histórico defensor del club azulgrana: "Yo a Rafa lo pondría en el Marketplace muy arriba, muy alto. Porque tiraba faltas, un defensa central con salida de balón tremenda, capaz de darte un pase a lo (Ronald) Koeman, competir como (Sergio) Ramos. En el Marketplace estaría muy arriba, aparte que es muy buen amigo".