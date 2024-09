En el marco de una entrevista con TUDN, el artillero de Feyenoord y la Selección Mexicana, habló sobre su presente en el equipo de Países Bajo y también en el Tri con el inicio del ciclo de Javier Aguirre. El goleador no anduvo con rodeos y fue sincero en su análisis.

ver también Santi Giménez no levanta cabeza: su racha negativa con el gol en la Selección Mexicana

Santiago Giménez inició comentando el nuevo proceso: “Feliz por el nuevo proceso con la selección mexicana, tenemos que cambiar la imagen y tenemos que cambiar la página de la Copa América que hicimos y pudimos hacer mucho más“. Y agregó: “Tenemos una gran oportunidad. Tenemos dos años para la Copa del Mundo, que es un gran objetivo, y empezar a ganar y hacernos fuertes mentalmente e ir creciendo cada uno en lo individual.”

Luego, también fue no le escapó a la derrota como local con Feyenoord ante Bayer Leverkusen en el nuevo formato de la Champions League: “La verdad desilusionados y siempre en el primer partido la ilusión es a tope y más allá de la derrota, desilusionado”. “Es el primer partido y necesitamos cambiar el chip y página y seguir trabajando para lo que venga”, completó.

Publicidad

Publicidad

Santiago Giménez no tuvo un gran partido ante Bayer Leverkusen. [Foto IMAGO]

Por último, aclaró que no se considera un líder en los vestuarios del club neerlandés: “No, no creo que sea líder ni mucho menos. Solo un equipo”. Y añadió: “Se quedaron muchos jugadores y salieron algunos, hay muchos nuevos jugadores, pero esto no se trata de ser líder ni mucho menos”.

El jugador acumula una pequeña racha negativa en cuanto al aporte de goles ya que lleva 5 partidos sin marcar: 3 con el cuadro de Países Bajos, incluido el partido contra los alemanes, y los dos amistosos con el Tri en la Fecha FIFA. Cabe mencionar que fue titular en todos

Publicidad

Publicidad

ver también El golpe bajo de Javier Aguirre a Santiago Giménez tras extender su sequía en la Selección Mexicana

¿Cuándo vuelve a jugar Santiago Giménez con el Feyenoord?

El jugador volverá a tener acción con los rojiblancos el próximo domingo 22 de septiembre, cuando desde las 6:30 horas (Ciudad de México) su equipo enfrente al NAC Breda en condición de local. El equipo marcha 8° y necesita de la vuelta al gol de su artillero.