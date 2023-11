En los últimos días, Ricardo Ferretti había hecho una dura crítica a Javier Chicharito Hernández. En su rol de analista en Futbol Picante, el entrenador brasileño había dicho: “Estoy decepcionado de él, No está en sus cinco sentidos bien analizando. Se dejó llevar más por el corazón que por la cabeza“.

“Me sorprende porque no es la persona que traté, la persona que conocí y la persona que me ayudó. La verdad no sé cómo expresar. No sé, te juro que la percepción que tengo de Javier Hernández es otra a la que ahora estoy viendo“, se había explayado el DT.

Estas declaraciones, como era de esperarse, se hicieron virales y recorrieron todo el mundo de las redes sociales. Por la persona que las dijo y, mayormente, por la persona a la que fue referida.

Ante esta situación, Chicharito Hernández no se quedó callado. En uno de sus streams en la plataforma de Twitch, el histórico delantero y goleador mexicano le dejó una contundente respuesta a quien en su pasado fue su director técnico.

La respuesta de Chicharito a Tuca Ferretti

En su relato, Javier comenzó diciendo: “Querido Tuca, qué bueno que ya no me veas como la misma persona que hace casi ocho años, que tuvimos la dicha y fortuna de trabajar juntos, que me dirigiste y jugamos varios partidos, que conseguimos el pase a Confederaciones. Qué bueno, porque significa que voy creciendo“.

“Comentaste algo en el video que vi al final, que antes yo era más cabeza y ahora me dejo llevar por el corazón. Tienes razón. Eso me encanta, tengo solamente una vida, no sé cuándo me vaya a ir de este universo, y la voy a vivir con el corazón por delante. Le guste a quien le guste“, siguió.

Continuando con las declaraciones, el Chícharo no dejó que la crítica lo nuble: “Más allá de que no opine igual, quiero decirte que yo te amo, te admiro, fuiste uno de los mejores jugadores que han mi pisado mi país. Y eres uno de los mejores entrenadores en toda la historia de mi país. Aunque no opinemos igual, fíjate a lo que me refiero: puedo hablar más de cosas positivas que negativas“.

El dardo de Hernández a Ferretti

Pese a estas último lindo testimonio, Chicharito Hernández también iba a tener tiempo para echarle un dardo a su ex director técnico: “Ah, y también otra cosa. Recuerdo cómo te expresabas sobre la prensa y ahora eres parte de ella. ¿Ves?, los cambios son bonitos“.