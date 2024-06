El ex capitán de la Selección Mexicana no confirmó su continuidad como entrenador del Barcelona Atlétic.

Rafa Márquez ha dado mucho de qué hablar cuando se supo que Xavi Hernández no continuaría como entrenador del primer equipo de Barcelona. El mexicano, timonel del Barcelona Atlétic, era una de las opciones de la directiva para tomar el mando del banquillo blaugrana, pero finalmente fue el alemán Hansi Flick el elegido para desempeñar dicha función.

Sin embargo, el ex capitán de la Selección Mexicana se mostró orgulloso de haber estado entre las opciones para ser el sucesor de Xavi aunque, por otro lado, puso en suspenso su futuro con el equipo filial de Barcelona, con el cual está en la búsqueda de lograr el ascenso a segunda división.

Rafa Márquez se mostró orgulloso por haber estado entre las opciones para reemplazar a Xavi. (Imago)

En el marco de una entrevista con Récord como promoción para el documental sobre su vida que se estrenará en Netflix el próximo 6 de junio, Rafa Márquez comentó: “Si sonó mi nombre fue por el trabajo que estoy haciendo, es lo que han visto. Yo en ningún momento me postulé pasa ser el entrenador, simplemente salió así al aire, no sé si también la directiva lo tenía pensado, ha tenido mucho contacto conmigo y me ha dejado trabajar (…) salió mi nombre y yo sigo enfocado en poder tratar de terminar esta temporada, tenemos una gran posibilidad para poder ascender”.

Además, el surgido en Atlas FC prefirió no mirar a largo plazo y agregó: “Ahora estoy muy enfocado en poder terminar la temporada, creo que tenemos un playoff en el que podemos tener la posibilidad de ascender. Estoy muy enfocado en eso, ahora será simplemente eso y ya que acabe la temporada. Veremos qué es lo que sucede, qué es lo que sigue”.

El ex capitán de la Selección Mexicana se mostró enfocado en lo futbolístico. (Imago)

“Me gustaría continuar”

Más allá de esto, el Kaiser de Michoacán no ocultó sus ganas de continuar con su proyecto en Cataluña durante la rueda de prensa posterior al partido en el que su equipo venció por 2-1 a UD Ibiza este domingo 2 de junio en condición de visitante por una de las semifinales de la Primera Federación, la tercera liga de España.

Al ser consultado sobre sus deseos de ascender con el Barcelona B, Rafa Márquez prefirió ser precavido y de paso aprovechó para afirmar que le gustaría seguir adelante con su trabajo, aunque no dio sentencias definitivas.

“Desde luego que me gustaría (el ascenso), pero es adelantarnos al futuro. Como ya he dicho durante toda la temporada voy partido a partido y si se da ya lo veremos. Pero obviamente sí, me gustaría continuar”, manifestó.