La Selección Mexicana ya conoce quién será su próximo rival en la fecha FIFA de noviembre. Luego de un mes de descanso tras haber disputado los amistosos ante Valencia en Puebla y Estados Unidos en Guadalajara, el Tri volverá al ruedo para disputar los dos primeros partidos oficiales de la tercera etapa de Javier Aguirre.

El oponente que aparece en el horizonte del conjunto nacional es Honduras, al que se enfrentará por los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Cabe destacar que los Catrachos se ganaron un lugar entre los ocho mejores tras empatar por 0-0 ante Jamaica en Kingston y asegurarse el segundo lugar del grupo B.

El primer partido de la serie se disputará el 15 de noviembre en Tegucigalpa, mientras que la vuelta se llevará a cabo el 18 en el Estadio Nemesio Diez de Toluca. Vale recordar que los cuatro ganadores de las series de cuartos de final obtendrán su boleto hacia la Copa Oro 2025 y jugarán el Final Four de la Nations League en marzo del año próximo.

En tanto, los otros duelos de dicha instancia serán Canadá vs. Jamaica, Estados Unidos vs. Surinam y Panamá vs. Costa Rica.

Un antecedente picante

La serie entre México y Honduras se llevará a cabo un año después del polémico encuentro de vuelta entre ambos equipos por la misma instancia de este torneo.

Ambos equipos se vieron las caras por la misma instancia de la Nations League 2023-2024. (Imago)

En aquella oportunidad, con la serie 2-1 a favor de los hondureños en el global, el árbitro Iván Bartón agregó nueve minutos de descuento y permitió que Edson Álvarez empatara las acciones de manera agónica en el Estadio Azteca. Posteriormente, la Selección Mexicana accedió al Final Four por penales, dejando a los centroamericanos con la sangre en el ojo.