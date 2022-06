LAFC ha dado dos golpes consecutivos en el mercado de transferencias, haciéndose con los servicios de Giorgio Chiellini y ahora Gareth Bale, atacante que acompañará a Carlos Vela en un ataque que parece temible.

El delantero mexicano ha confirmado que se mantendrá con el cuadro angelino por al menos un año más, con lo cual podrá formar la dupla junto al exReal Madrid en el cierre de esta campaña en el balompié estadounidense.

Antes del partido entre LAFC y New York RB, Vela charló con ESPN, dándole la bienvenida a sus nuevos compañeros y poniéndose una meta ambiciosa, pero que tienen todos los argumentos para poder cumplir.

"Sí (le motiva jugar con Bale). Siempre he dicho que me encanta jugar con gente buena y que venga gente así a nuestro equipo es muy positivo para nosotros. Deseando jugar con ellos y que disfrute la gente".

Sobre los objetivos de la temporada, el mexicano no quita la mira de conseguir el título: "El equipo era favorito antes de las últimas incorporaciones. Ahora con los jugadores que se están incorporando, hacen ilusionar aún más a la gente y al equipo. Hasta que no gane un título, no me quiero ir de aquí", dijo para cerrar.

LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DE LAFC

Aún no está definido cuándo será el debut de Bale con la camiseta de Los Angeles, estando proyectado que en los próximos días llegará a la ciudad y después deberá ponerse en forma luego de tener mucho tiempo sin completar semana a semana los 90 minutos.

29/06: LAFC vs Dallas FC

02/07: Vancouver Whitecaps vs LAFC

08/07: LAFC vs LA Galaxy

17/07: Nashville vs LAFC

23/07: Sporting KC vs LAFC