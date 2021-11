Uno de los mexicanos en el extranjero más destacados durante este año, sin dudas, ha sido Javier Eduardo López, después de su polémica salida de las Chivas de Guadalajara. En su primera temporada en la Major League Soccer, el atacante ha logrado muy buenos números a nivel personal y se ha ganado el cariño de la afición.

'La Chofis' ha tenido unas últimas semanas de ensueño vistiendo la playera de San José Earthquakes, con jornadas de hat-trick y hasta un gol olímpico que lo llevaron a ser elegido por la liga local como el "Mejor jugador del Mes en septiembre". Fueron 12 anotaciones y 3 asistencias en 32 juegos durante el calendario.

En las últimas horas, y a modo de conclusión de cierre de temporada, López escribió un largo y jugoso mensaje a través de su cuenta de Instagram, en el que expresó públicamente el compromiso con su actual equipo y dio a entender que en la siguiente temporada continuará defendiendo esa playera, ya que habló de 'pelear el título el próximo año'.

El mensaje de Chofis López sobre su futuro

"Gracias a Dios cierro otro año haciendo lo que más me gusta, me hubiera gustado que terminara diferente pero así es el fútbol. Y estoy seguro que este año que viene en lo colectivo estaremos peleando por el título!!! Tuve una nueva oportunidad para evolucionar, crecer y aprender, este es el camino. No fue fácil pero logré adaptarme a todos los cambios.

Gracias al cuerpo técnico, staff y mis compañeros que me motivaron y también por los reconocimientos que me dieron. Estoy comprometido con ustedes y conmigo. Gracias afición por su cariño y apoyo. Seguiré buscando mi mejor nivel, el siguiente año será mejor ya lo verán. Siempre con alegría".