Los desplantes o imprevistos de Javier “Chicharito” Hernández cada vez se han vuelto más habituales, pero eso no ha evitado que el jugador mexicano justificara sus acciones. En esta ocasión por medio de un video en su cuenta de Instagram decidió romper el silencio y grabar las razones por las que se le vio tirando al piso la bandera de México, así como la razón por la que rechazó dar autógrafo a pequeño aficionado.

El atacante del LA Galaxy de la MLS explicó su versión de las polémicas que ha protagonizado en días recientes: “Decidí no firmar la bandera y después de eso la verdad yo no sabía que la tenía agarrada. Según yo la tenía agarrada la persona que me la entregó. No es que la tire, sino que la quiero mover para seguir firmando más cosas y desafortunadamente se cayó”, apuntó el atacante tapatío.

Mientras que sobre la grabación en la que se le ve rechazando a un pequeño fan que se le acercó para pedir un autógrafo, Hernández, oriundo de Guadalajara, Jalisco, confesó que no se encontraba al cien y reconoció que fue desafortunado aquel momento, pero lo justificó señalando que ese no había sido un buen día para él, por lo que envió disculpas al aficionado y reveló que lo están buscando para resarcir el daño.

“Sabemos que eso es muy desafortunado y le pido perdón y a su familia. Estoy platicando con la gente del Galaxy para saber si podemos contactarlo para darle una foto, saludarlo, regalarle una camiseta, invitarlo a un partido o algo. No estuve al 100, soy humano, soy muy pasional, cuando hay algo en mi cabeza se me queda mucho en la cabeza. Quiero pedir una disculpa, se me fue completamente. Más que nada le dije que no porque yo estaba viendo más gente allá adelante que les quería firmar”, declaró, después de que se diera a conocer que este instante se hizo viral después del encuentro contra Dallas donde la escuadra del mexicano cayó 1-0.