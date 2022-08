El canterano de Chivas no se quiso tomar una selfie con un pequeño aficionado y lo alejó de inmediato de él.

Una vez más el polémico jugador Javier “Chicharito” Hernández dio de que hablar por sus habituales exabruptos y desaires que cada vez se están volviendo costumbre para el futbolista mexicano, pues en esta ocasión decidió rechazar a uno de sus aficionados más joven, un pequeño que le pidió tomarse una fotografía mientras caminaba hacia el público y este lo hizo a un lado y se negó a complacer al niño.

Por medio de un video publicado por la influencer del entretenimiento hispano en Estados Unidos, Chamonic3, se dio a conocer que el canterano de las Chivas de Guadalajara desairó a uno de sus seguidores más pequeños al negarle una fotografía con él. Se observó al Chicharito que iba bajando del camión donde transportaban al equipo de Los Ángeles Galaxy y de repente un niño llegó de forma eufórica a querer tomarse la foto con él y que le firmara su playera.

A pesar de la emoción del jovencito, Hernández lo alejó con su mano y le dijo de inmediato que no y que se alejara de él, a pesar de que se estaba acercando a un grupo de fans en donde se tomó una que otra selfie, pero guardando su distancia y dándoles una explicación de que sería muy rápido, algo que no agrado no sólo a los presentes sino también a los internautas pues este video de inmediato se volvió viral.

Y es que los fans del exatacante de la Selección Mexicana generó múltiples molestias entre los seguidores del futbolista y el balompié mexicano, pues criticaron por demás su postura ante la petición del pequeño, así como su actitud ante el resto de sus compañeros al poner condiciones y no emanar una buena actitud ante los fans que ya lo esperaban con mucha ilusión después de su más reciente encuentro.

Tal fue el enojo, que el oriundo de Guadalajara, Jalisco recibió todo tipo de adjetivos y palabras negativas en su contra por diversos usuarios, y a la vez recordaron que no era la primera vez que, hacia este tipo de desaires al público, pues incluso ha lanzado groserías a ellos cuando lo cuestionan como hace poco lo hizo mientras jugaba Twitch.