Lionel Messi se encontró con una particular bandera en su visita a New York con el Inter Miami.

La MLS es una liga particular y eso ya no es novedad. En esta oportunidad, la curiosidad estuvo en New York, con la visita del Inter Miami de Lionel Messi al equipo de la ciudad. El encuentro correspondiente a la fecha 33 de la Major League Soccer dejó una imagen particular con una bandera que se pudo apreciar para el argentino.

El encuentro se llevó a cabo en el Yankee Stadium, el cual es la casa del equipo de béisbol local. Toda la estructura se modificó y la situación se aclimató para un partido de futbol. En la previa del encuentro, una bandera de un tamaño considerable comenzó a desplegarse en una de las gradas con un mensaje particular hacia Messi relacionado al reciclado de residuos: “No seas plástico. Messi se vende por separado. Apoya a tu club local”.

Esta es la bandera que recibió Lionel Messi en la MLS en su visita a New York.

El argentino fue titular y capitán en Las Garzas. El rosarino jugó los 90 minutos en el empate 1-1 ante New York City y tuvo un partido acorde a lo que se espera de él, siendo una de las figuras del equipo de Florida. Con esta igualdad, Messi y compañía siguen estando en el primer lugar en el Este de la liga con 64 puntos.

Clasificados hace tiempo a los Playoffs, solo resta esperar culminar de gran manera la etapa regular pensando en llegar a la parte más importante de la competencia con la ilusión de ser campeones de la liga por primera vez en su historia.