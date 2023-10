El actual clasificado mundial número nueve de la división de peso completo en UFC, el brasileño Jailton Almeida, se enfrentará al actual clasificado mundial número diez de la máxima división de peso en UFC, el estadounidense Derrick Lewis, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC Sao Paulo, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 4 de noviembre, en el Ibirapuera Gymnasium de Sao Paulo en Brasil.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

¿Cómo llegan Jailton Almeida y Derrick Lewis a UFC Sao Paulo?

Almeida, quién es conocido como 'Malhadinho' y tiene 32 años de edad, estará buscando su décimo quinta victoria consecutiva en su carrera como profesional y séptima en UFC, la cual incluye una sumisión a Nasrudin Nasrudinov en la Contender Series en su debut en UFC y en sus dos más recientes peleas, con nocaut a Shamil Abdurakhimov y una sumisión a Jairzinho Rozenstruik. Se presenta a la pelea con un registro de 19-2 con 19 finalizaciones, 7 por nocaut y 12 por sumisión. En su corta carrera de poco más de dos años y seis peleas en UFC, ha ganado tres bonos por desempeño, todos por Performance of the Night y gracias a sus victorias sobre Anton Turkalj, Shamil Abdurakhimov y Jairzinho Rozenstruik.

Lewis, quién es conocido como 'The Black Beast' y tiene 38 años de edad, estará buscando su segunda victoria consecutiva tras noquear a Marcos Rogério de Lima para recuperarse de tres derrotas que tenía en ése momento. Se presenta a la pelea con un registro de 27-11 con 23 finalizaciones, 22 por nocaut y 1 por sumisión. En su carrera de casi 10 años y 27 peleas en UFC, ha ganado ocho bonos por desempeño, cinco por Performance of the Night y gracias a sus espectaculares victorias sobre Gabriel Gonzaga, Marcin Tybura, Alexander Volkov, Curtis Blaydes y Marcos Rogério de Lima. Además, ha ganado tres bonos por Fight of the Night, gracias a sus peleas contra Travis Browne, Mark Hunt y Junior dos Santos.

Derrick Lewis KO incoming 😮‍💨 pic.twitter.com/SpTPRAcWYm — Ben Davis (@BenTheBaneDavis) October 29, 2023

Latinos presentes en UFC Sao Paulo

En la cartelera UFC Sao Paulo todas las peleas tienen presencia de brasileños, por lo cual vamos a destacar al argentino Esteban Ribovics, quién se estará enfrentando al brasileño Elves Brener, en una pelea por la división de peso ligero de UFC. Por su parte, el peruano Daniel Marcos estará exponiendo su invicto de 15 peleas cuando se enfrente al brasileño Victor Hugo, en una pelea por la división de peso gallo de UFC, mientras que la mexicana Montserrat Conejo Ruiz se estará enfrentando a la invicta en nueve peleas, la brasileña Eduarda Moura en una pelea por la división de peso paja femenil de UFC.