La vuelta de Conor McGregor al octágono de la UFC para enfrentarse a Michael Chandler a finales de junio no pudo ser tal, después que el irlandés sufriera una fractura en unos de sus dedos del pie. Eso significó un golpe duro para el propio ex campeón y para todos los fanáticos que sentían que, esta vez, era cierto que The Notorious iba a volver a escena. En las últimas horas volvió a aparecer, pero su regreso sigue siendo un misterio.

Quien iba a ser su rival, Chandler tuvo un cruce por redes sociales con Dustin Poirier, otra leyenda de la UFC, quien le preguntó a sus seguidores si era posible una última vez adentro de la jaula. Enseguida, Michael le respondió de manera contundente y hubo tiro.

“Retírate, hombre. Nosotros estamos bien”, soltó Chandler. A lo que Poirier respondió: “¿Quién diablos es ‘nosotros’? Tú no eres uno de nosotros. Tú no eres ‘nosotros’. Bienvenido a la UFC, amigo. Tienes una victoria en la UFC. Él no es uno de nosotros. He estado haciendo mis pinitos en la desde 2010, él acaba de llegar. Muscle Milk Mike necesita relajarse”.

Claro, ambos quieren esa pelea contra McGregor. La vuelta a la acción de Conor significaría una ganancia millonaria para quien se ponga enfrente y, pese a que todo parece indicar que Chandler es el elegido y eso no se cambiará, Poirier alza sus manos pidiendo atención. A todo, una fecha tentativa para la vuelta del irlandés sería el mes de diciembre.

¿Dónde está Conor McGregor?

Mientras tanto, McGregor se encuentra próximo a arribar a España, más precisamente a Marbella, donde el próximo 18 de julio llegará Bure Knuckle, la empresa organizadora del boxeo sin guantes, que anunciará el gran evento que se vendrá en octubre, donde el argentino Franco Tenaglia expondrá su título europeo ante Tony Soto.

Conor McGregor estará en España presentando un nuevo evento de boxeo sin guantes, la disciplina que no para de crecer en el mundo. (IMAGO)

The Notorius estará allí presente y esto indica la importancia que sigue teniendo el irlandés en el negocio, porque su cara es importante donde quiera que vaya. Donde Conor esté, habrá público pagando por verlo y eso se traslada al octágono, donde parece que la UFC se olvidó de él, pero teniendo bien en claro que cuando el ex campeón vuelva a la acción, el mundo de las artes marciales mixtas se verá paralizado.