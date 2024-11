La velada de este sábado 2 de noviembre en Edmonton, Canadá, dejó grandes peleas en una nueva edición de UFC Fight Night. Pese a que no hubo nocauts espectaculares, todos los luchadores se pudieron lucir y en el combate coestelar de la jornada no estuvo la excepción. Rose Namajunas y Erin Blanchfield se enfrentaron antes de darle paso a Brandon Moreno vs. Amir Albazi y dejaron un buen show.

ver también La pelea menos pensada: Cristiano Ronaldo cargó contra Ilia Topuria y el campeón de UFC respondió

El combate entre la número cinco y la tres del peso mosca fue intenso desde el principio. En un claro choque de estilos, el que se terminó imponiendo en los dos primeros asaltos fue el de Namajunas y dominó con su buen boxeo y combinaciones que le permitieron mantener la distancia y tomar la delantera en el combate.

Esa tendencia cambió para la tercera vuelta en la que Blanchfield pudo llegar a su terreno, derribar a su rival y sumar tiempo de control que no pudo capitalizar con un gran dominio de la posición o volumen de golpes. En el cuarto asalto, pese a un intento por parte de Erin de volver a llevar la pelea a la lona, se mantuvieron de pie e intercambiaron de gran manera con puños y patadas.

Publicidad

Publicidad

Para el quinto round, Blanchfield salió muy agresiva, demostró que tenía mucho más aire que Namajunas, se impuso de pie y logró un derribo clave que le permitió asegurar la victoria. Los jueces la vieron ganar de manera unánime con tarjetas de 48-47 y dio un paso más que importante en sus aspiraciones por el cinturón del peso mosca.

ver también Inédito: se viralizó una pelea de Ilia Topuria de hace 10 años y sorprendió a todos

Al tomar el micrófono, una vez que fue proclamada como ganadora, pidió por una rival en especial: “Quiero pelear con Alexa Grasso, es una gran luchadora y pienso que puede ser una gran pelea”. El tiempo dirá si en 2025 la mexicana se enfrenta a la estadounidense, en un combate que sería más que explosivo e interesante.

Erin Blanchfield pidió por Alexa Grasso para su próxima pelea en UFC

Publicidad