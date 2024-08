Merab Dvalishvili es uno de los grandes protagonistas de UFC 306. El georgiano retará el título gallo de Sean O’Malley en La Esfera de Las Vegas el sábado 14 de septiembre, pero en las últimas sufrió un fuerte revés que preocupó a todos.

Resulta que Merab es una persona que comparte gran parte de su vida en redes sociales y le pareció buena idea mostrar un corte que sufrió en uno de sus párpados.

El enojo de Dana White con Merab Dvalishvili

La herida se veía profunda y esto molestó mucho a Dana White, el presidente de la UFC, quien en palabras textuales disparó: “¿Por qué carajo querrías que Sean O’Malley supiera eso? Es una estupidez de otro nivel. Algunos de estos tipos son tan estúpidos que resulta alucinante. Es increíble”.

Y además, agregó: “Todo el mundo sabe ahora sobre el corte de Merab, él lo publicó. Nuestros muchachos son tan tontos que es increíble. Todo lo que hablo sobre el boxeo, pues fíjate, allí cuando algo sucede en un campamento, déjame decirte algo, no se filtra. Nuestros muchachos no pueden esperar para publicarlo en las redes sociales. Es un pequeño corte, no es gran cosa, pero obviamente no necesitaba ser publicado“.

De esta manera, lo que está claro es que Merab llegará en condiciones al combate estelar del evento más esperado del año en las MMA, pero lo que se le va a complicar es la parte final del campamento en la que hacer sparring se le va a dificultar porque la herida se le puede volver a abrir en cualquier momento.

Dvalishvili llevó tranquilidad cuando se empezó a barajar que se podía llegar a bajar de la pelea y le respondió con mucha tranquilidad a Sean O’Malley: “Relájate, todo está bien, solo es una pequeña lesión de entrenamiento. Nunca me retiré de la pelea y nunca lo voy a hacer. Voy por ti Sean O’Malley, más fuerte que nunca”.

