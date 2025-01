Earvin ”Magic” Johnson, quien jugó para Los Angeles Lakers durante 13 temporadas, es sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA. Conocido por su increíble habilidad, carisma y contribuciones al éxito del equipo de la Conferencia Oeste durante la década de 1980 y principios de la de 1990, es celebrado tanto por los fanáticos como por los analistas. Si bien su propio legado está cimentado entre la élite de la competición, el nacido en Míchigan no tiene dudas sobre quién ocupa el primer puesto.

En una entrevista para The Dan Patrick Show, Magic Johnson afirmó sin reservas: ”Michael Jordan es el mejor. Si vienes a preguntarme, iré con él, y es MJ”. Continuó explicando por qué el multicampeón con Chicago Bulls ocupa un lugar tan especial en su opinión, diciendo: ”Lo amo y lo que representa, por lo que ha construido, no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella”.

”Magic” Johnson y Michael Jordan, juntos en 2012 en una ceremonia del Basketball Hall of Fame (Getty Images)

El respaldo de ”Magic” Johnson se alinea con la opinión ampliamente compartida entre las leyendas y analistas de la NBA de que los seis títulos de la NBA de Michael Jordan con los Chicago Bulls y su impecable récord de 6-0 en las Finales solidifican su lugar en la cima de la clasificación de todos los tiempos.

Lo que hace que la evaluación de ”Magic” sea aún más sorprendente es que reconoció la grandeza potencial de Jordan mucho antes de que MJ alcanzara su estrellato total. En una entrevista de 1989, dos años antes de que Michael llevara a los Bulls a su primer campeonato, Johnson ya reconocía las habilidades y la grandeza únicas de su colega, diciendo: ”Todo el mundo habla de que somos Larry Bird y yo… en realidad, está Michael y luego están todos los demás”.

Magic Johnson y su opinión sobre LeBron James

El debate entre Michael Jordan y LeBron James a menudo surge cuando se habla de GOAT, y ”Magic” también intervino en esta discusión. Si bien respeta los logros de LeBron, cree que James todavía tiene mucho camino por recorrer para superar a Jordan. “No lo sé, podría ser necesario un par de campeonatos más para lograr eso”, dijo Johnson en una entrevista con Patrick Bet-David.

”Magic” Johnson también ama a LeBron James, pero… (Getty images)

A pesar de esto, ”Magic” se apresuró a elogiar el talento y la influencia de LeBron en el juego. ”Mira, amo a LeBron. Creo que además de su habilidad para saltar, somos similares en lo que hicimos porque él hace mejores a sus compañeros. Es genial en términos de querer ganar”, dijo.

Magic Johnson suma a Kobe Bryant al debate GOAT

Si bien ”Magic” es claro en su valoración de Jordan, también aprovechó la oportunidad para reconocer a otro jugador en la discusión sobre GOAT: Kobe Bryant. El ex-base enfatizó el impacto de Bryant y su lugar como uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA. “Pienso en lo que Kobe significó para el baloncesto en todo el mundo”, dijo Magic durante una entrevista en Nitecast Media. “En muchos sentidos, Kobe cambió el juego y lo ayudó a crecer a nivel mundial”.

”Magic” Johnson no olvida a Kobe Bryant (Getty Images)

”Magic” continuó, destacando la destreza ofensiva de Kobe, afirmando: ”Para mí, ofensivamente, es el segundo mejor tipo en esa posición (escolta) detrás de Michael Jordan. Cuando piensas en puntuación, nadie podría detener a Kobe como nadie podría detener a Michael Jordan”. Por último, Johnson subrayó el legado de Kobe: “Su impacto, tanto dentro como fuera de la cancha, garantiza que su nombre siempre será parte de la conversación sobre GOAT”.

¿Qué opina Michael Jordan sobre ”Magic” Johnson?

Así como ”Magic” Johnson ha elogiado constantemente a Michael Jordan como el mejor jugador en la historia de la NBA, Jordan también ha expresado una profunda admiración por la leyenda de Los Angeles Lakers, así como por la ex estrella de los Boston Celtics Larry Bird. ”No me pongo por encima de ellos”, dijo en una entrevista con SLAM. ”Creo que aquí todos estamos en un terreno paralelo. Sabes, me educaron sobre muchas cosas sobre el juego, desde el punto de vista del equipo. Así que no puedo ponerme por encima… quiero decir, la gente lo intenta, pero tocamos en épocas diferentes”, agregó.

Reflexionando sobre su rivalidad con ”Magic Johnson” y Larry Bird, Jordan añadió: ”Tuve la oportunidad de enfrentarme a ellos en la cima de sus carreras cuando aún era joven. Y fui contra ellos cuando estaba en la cima del mío, cuando ellos estaban en el otro extremo. Entonces, fue una tendencia pasajera allí y nunca tuvimos la oportunidad de jugar unos contra otros en los años pico”, comentó. ”Así que es difícil decir que estoy por encima de ellos, de ninguna manera. Me gusta considerarme paralelo a ellos”.