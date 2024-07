Tom Aspinall (15-3-0) es de esos luchadores que no tienen la cámara que necesitan, pero cada vez que se sube al octágono de la UFC da un gran espectáculo. Esta vez, fue el protagonista en la edición 304 con un brutal nocaut sobre Curtis Blaydes cuando transcurría menos de un minuto del primer asalto.

ver también Paddy Pimblett, el más odiado de la UFC ganó con un espectacular KO y pelea por un premio millonario

El poder de pegada de ambos luchadores era para tener en cuenta y fue el local el que puso primera en Manchester, tras conectar una derecha que mandó a Blaydes directo a la lona. El trabajo estaba hecho. Aspinall se montó sobre su rival para darle unos cuantos golpes más que fueron suficientes para el juez decidiera detener el combate.

Así fue el brutal nocaut de Tom Aspinall a Curtis Blaydes

Una vez consumada la victoria con la que retuvo su cinturón interino de los pesos pesados, le dejó un aviso a Jon Jones, el monarca indiscutido de la división.

“Jon Jones, no tengo nada contra ti, pero hablé con el jefe (Dana White) y me dijo que quería ver un Aspinall vs. Jones. Quiero esa pelea porque se que puedo ganarte“, avisó Tom con gran determinación.

De esta manera, Aspinall se consolida como los mejores de los pesados y se ilusiona con tener una lucha con quien es, para muchos, el mejor artista marcial de todos los tiempos. Jon Jones tiene en sus planes una pelea a fin de año ante Stipe Miocic, pero sin dudas que Aspinall se ganó la oportunidad de meterse en esa discusión para unificar títulos.

ver también ¿Cuándo se decreta No Contest en una pelea de UFC? Posibles resultados y golpes ilegales

A su vez, Tom ingresó en la disputa por el nocaut de la noche, situación que es recompensada con 100.000 dólares. Un rato antes de su presentación, Aspinall vio como Paddy Pimblett sometió de una manera espectacular a Bobby Green y se candidateó para la mejor finalización de la jornada. Habrá que esperar…