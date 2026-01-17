Ya se reveló la primera convocatoria del año para la Selección Mexicana, a sólo unos cuantos meses del Mundial 2026 ya hay algunos elementos que bien podrían estar asegurando su lugar en esta justa deportiva. Javier Aguirre dio a conocer nombres de jugadores que están sobresaliendo en las diferentes plantillas de los 18 clubes de la Liga MX.

Para este ocasión, el Vasco se aseguró de que no quedara ninguno por llamar, sobre todo para tener el material nacional. Sin embargo, todo parece indicar que muy pocos de estos elementos que ahora son considerados, no estarán elegidos en la lista final que estamos a poco tiempo de conocer, porque hay quienes tienen lugar asegurado.

Una filtración de un supuesto comercial de “Huevo San Juan” reveló que Israel Reyes y Luis Ángel Malagón serían sus estrellas, por lo que pone a pensar que por temas de publicidad estas figuras tendrían que ir al Mundial. Ahí comenzó la controversia de que algunos futbolistas ya han asegurado su lugar, no importe lo que hagan.

Los 8 seleccionados de Faitelson para Aguirre

Así, de acuerdo con David Faitelson y ante esta polémica dejó ver que 8 jugadores que están en el extranjero serían los que ya están amarrados en la lista final de Aguirre. Entre ellos están: Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Edson Álvarez, Johan Vázquez, César Montes, Orbelín Pineda, Julián Quiñones y Mateo Chávez, puesto la mayoría de éstos juegan en Europa.

Lo que llama aquí la atención es que el futuro de jugadores como Santi o Edson es incierto y aunque tienen calidad, podrían no disputar partidos con sus actuales clubes y aún así ganar un puesto. Si bien esta no es la lista oficial, es la que asegura el periodista que podría influir en las decisiones finales para la convocatoria de la Copa del Mundo.

