Revelan la selección que entrenará en El Barrial de Monterrey durante el Mundial 2026

El Estadio BBVA, más conocido como el Gigante de Acero, será una de las tres sedes de México en el Mundial 2026. Es por eso que El Barrial, el complejo deportivo de Rayados, será utilizado por una selección como un lugar estratégico para entrenar y estar cerca del recinto.

Después de mucha especulación y de pláticas con distintos países, Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey, confirmó en la previa al Juego de Leyendas que la Selección de Túnez se entrenará en El Barrial durante el Mundial 2026.

“Ya las pláticas están muy avanzadas y falta que se oficialicen los acuerdos, pero es hacia donde apunta todo para que Túnez sea quien oficialmente se quede en Monterrey. Es lo lógico al jugar dos partidos en nuestra sede”, explicó Alejandro Hütt.

Túnez disputará dos partidos en el Gigante de Acero: el domingo 14 de junio frente al ganador del repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania y el segundo el sábado 20 de junio frente a Japón. En Monterrey esperaban contar con una potencia mundial, pero manifestaron que también están contentos porque recibirán mucho público asiático debido a que Corea del Sur también jugará en el estadio.

El Barrial, el complejo de Monterrey (JAM Media)

“Viene Japón, viene Corea del Sur, dicho por la gente de FIFA, son dos de las aficiones que más viajan históricamente así que hay que trabajar muy fuerte con el mercado asiático”, comentó Alejandro Hütt. Corea del Sur se enfrentará con Sudáfrica el miércoles 24 de junio por el Mundial 2026.

¿El Estadio Universitario puede ser sede de entrenamiento?

Por último, el Host City Manager de Monterrey reveló que el Estadio Universitario de Tigres está siendo considerado como una opción para que una selección entrene durante la cita mundialista.

“Todavía está abierta la posibilidad de que pueda ser una sede de entrenamiento. A finales de enero se sabrá, es lo que nos ha indicado FIFA. Nosotros la próxima semana estamos en Miami para el último Workshop de las 16 sedes de FIFA, seguramente habrá unas novedades ahí”, concluyó Alejandro Hütt.

Los partidos que albergará el Estadio BBVA

Domingo 14 de junio: Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez

Sábado 20 de junio: Túnez vs. Japón

Miércoles 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur

Lunes 29 de junio: 1º Grupo F v 2º Grupo C (dieciseisavos de final)

