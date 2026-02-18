Estadio Universitario de Tigres UANL participará del Mundial 2026: a qué país le abrirá las puertas El Volcán

Falta cada vez menos para el Mundial 2026 y eso significa que los tiempos de preparación están en su etapa final. México recibió una buena noticia en las últimas y es que, luego de la negativa de poder presentar el Estadio Cuauhtémoc y el Jalisco como bases de entrenamiento, se confirmó que una plaza histórica del país podrá recibir selecciones.

La selección que elegiría al Volcán como centro de entrenamiento

El anuncio indica que el Estadio Universitario de Tigres UANL podrá ser utilizado para albergar a alguna delegación que decida realizar su preparación allí. En ese contexto, Japón levantó la mano primero que todos y se quedaría con el histórico Volcán que le permitirá a los nipones realizar sus entrenamientos pensando en tener una participación competitiva en la Copa del Mundo.

Japón es parte del Grupo F que integran Países Bajos, Túnez y el ganador de un repechaje que aún se desconoce. Según informó TUDN, Tigres ya firmó su contrato con FIFA y que todo estaría listo para recibir a la delegación asiática cuando realice su arribo oficial al país.

Japón habría elegido al Estadio Universitario para sus entrenamientos durante la Copa del Mundo. (GETTY IMAGES)

El Estadio Cuauhtémoc fue rechazado por Corea del Sur y Sudáfrica, integrantes del Grupo A que lidera México, por lo que aún no está descartado del todo, pero sí con posibilidades muy reducidas de ser elegido por alguna selección. Por otro lado, al Jalisco se le realizó una revisión y se determinó que debía remover por completo su césped para reemplazarlo, acción que lo deja fuera de la competencia automáticamente.

De esta manera, aún se califica como deslucida la participación de México como país en el Mundial en relación a las selecciones que han elegido este lugar para realizar base y llevar a cabo sus entrenamientos allí. Igualmente, se vienen los meses más importantes en la toma de decisiones y nuevas novedades positivas pueden aparecer en cualquier momento.

