Estamos a poco más de un mes de que el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte abra sus puertas para el partido inaugural del recinto entre la Selección Mexicana y Portugal. Este será el inicio para que después pueda disputarse ahí el primer encuentro del Mundial, donde el cuadro Tricolor se medirá ante Sudáfrica en ese duelo.

Publicidad

Publicidad

Es por eso que tras casi dos años de estar haciendo trabajos para poder mejorar el inmueble, se determinó que para marzo habrá un avance importante, aunque seguirán haciendo algunos ajustes que aún se requieran, por lo que hay cosas que ya estarán concluidas y otras que aún tengan que desarrollarse antes de la Copa del Mundo.

Sin embargo, hay que recordar que las zonas VIP que ya tenía el estadio desaparecieron con estos cambios y que hubo otras modificaciones que no permitía la FIFA, por lo que habrá una nueva nomenclatura dentro de las secciones donde se podrán ver los partidos, en especial, en aquellas con un valor mayor.

Nuevas zonas en el Estadio Banorte

De acuerdo con la página de Estadios México hay zonas que permanecerán con el mismo nombre, por ejemplo Lateral y Sur 100, Plateas 200, Lateral y Cabeceras 300 tendrán los mismos, pero aquellos que solían llamarse 400 ahora llevarán el nombre de Alto Norte y Alto Sur, que serán los asientos que la afición podrá comprar.

Publicidad

Publicidad

Pero adicional a eso, hay cinco zonas más que no estaban contempladas y que ahora aparecen, por ejemplo: Premium Chairman, Corner Club y Locker Club, así como Premium Tunnel Club y Super Seats, siendo estas dos últimas quizá las más exclusivas a los que los asistentes puedan ingresar comprando sus boletos en el recinto.

Publicidad

Publicidad

En síntesis