Horas muy tensas se viven en México después de lo ocurrido este domingo en distintos puntos del país tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. La noticia desató una ola de violencia y bloqueos en varios estados, especialmente en Jalisco, generando un fuerte impacto social y también repercusiones fuera de las fronteras.

Publicidad

Publicidad

El eco fue inmediato en el plano internacional y también alcanzó al deporte. Jalisco es una de las sedes confirmadas para el Mundial 2026 y allí se disputará, entre otros encuentros, el partido entre España y Uruguay por la Fase de Grupos, programado para el 26 de junio en el Estadio Akron.

En España, el programa televisivo El Chiringuito dedicó un amplio segmento a la situación en Guadalajara. Durante la emisión remarcaron el “caos” vivido en el estado y hablaron de una ciudad bloqueada, en un clima que describieron como de extrema tensión. Además, señalaron que existe inquietud de cara al compromiso que disputará la selección española en territorio mexicano.

Según lo expuesto en el programa, la sede mundialista estaría “rodeada de inseguridad”, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. Incluso deslizaron que habría preocupación en la FIFA por los hechos registrados el fin de semana, en un momento clave de organización de cara a la Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

“A tres meses del partido, es un estado de guerra… bloqueada la ciudad, una sede mundialista rodeada de inseguridad”, fueron las fuertes palabras que expresaron desde la prensa española.

Tweet placeholder

¿Se cae la posibilidad de Guadalajara como sede?

ver también ¿Se suspende la Jornada 8 de la Liga MX? Las últimas novedades en plena ola de violencia de México

La cobertura mediática generó debate tanto en México como en España. Mientras algunos consideran que se trata de una reacción exagerada ante un episodio puntual, otros creen que la situación podría abrir una discusión sobre la continuidad de Guadalajara como sede del Mundial 2026 si no se garantiza plenamente la seguridad.

Publicidad

Publicidad

Por ahora, no existe ningún comunicado oficial que indique cambios en la planificación del torneo. Sin embargo, lo sucedido dejó en evidencia que, a poco más de tres meses del España vs. Uruguay, la estabilidad y la seguridad en Jalisco estarán bajo la lupa internacional.

En síntesis