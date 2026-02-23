¿Se suspende la Jornada 8 de la Liga MX? Las últimas novedades en plena ola de violencia de México

La violencia que afecta a distintas regiones de México en las últimas horas también genera preocupación en el futbol. Con bloqueos, enfrentamientos armados y situaciones de riesgo en varias ciudades del país, crece la incertidumbre sobre el desarrollo normal de la Jornada 8 de la Liga MX. Las autoridades deportivas siguen de cerca el panorama, mientras algunos encuentros ya se han visto afectados por cuestiones de seguridad y otros permanecen bajo evaluación ante el contexto actual.

De acuerdo con información EXCLUSIVA de BOLAVIP, al interior de la Federación Mexicana de Futbol se analiza la posibilidad de suspender la Jornada 8 como medida preventiva. Sin embargo, por el momento, la postura es esperar cómo evolucionan los acontecimientos en las próximas horas, con la expectativa de que la situación se estabilice y el torneo pueda continuar con normalidad.

El origen de esta crisis se encuentra en el operativo federal que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. La intervención derivó en una reacción violenta en distintos puntos del país, con bloqueos de rutas, ataques contra autoridades y enfrentamientos armados que encendieron las alertas a nivel nacional.

Según informó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el operativo realizado en una zona boscosa de Jalisco dejó un saldo de ocho presuntos delincuentes abatidos y tres militares fallecidos en el lugar. Otros tres elementos del Ejército resultaron heridos y murieron posteriormente durante su traslado aéreo a un centro médico.

Mientras que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó que como respuesta al operativo se registraron 27 ataques contra fuerzas de seguridad en Jalisco. Estos hechos dejaron un saldo de 25 integrantes de la Guardia Nacional, un custodio y un miembro de la fiscalía estatal sin vida, además de una mujer civil que también falleció en medio de la violencia. Durante el enfrentamiento fallecieron 30 delicuentes.

La violencia también alcanzó a Michoacán, donde se reportaron también hubo agresiones. Como consecuencia, murieron cuatro presuntos delincuentes y al menos 15 efectivos de seguridad resultaron heridos.

En total, el saldo oficial supera los 60 muertos y contabiliza más de 20 heridos en distintos estados del país, una situación que mantiene en alerta tanto a las autoridades como al ámbito deportivo. La Liga MX se mantiene en constante comunicación con organismos de seguridad y autoridades gubernamentales para tomar decisiones que prioricen la integridad de todos los involucrados.

Partidos ya suspendidos por motivos de seguridad.

Los partidos que ya fueron suspendidos

El impacto de la violencia ya se reflejó directamente en el calendario. El partido entre Querétaro y Juárez, correspondiente a la Jornada 7 de la Liga MX, fue suspendido como medida preventiva ante la situación que se vive en el país.

Además, el encuentro entre Necaxa y Querétaro de la Liga MX Femenil fue suspendido mientras se disputaba, luego de que se escucharan disparos en las inmediaciones, lo que obligó a detener el juego para proteger a las jugadoras, cuerpos técnicos y aficionados presentes.

