Mundial 2026

Qué partidos se juegan HOY jueves 13 de noviembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Sin actividad en Conmebol y Oceanía, continentes como Europa, África y Asia pondrán en juego más boletos a la Copa del Mundo 2026.

Por Patricio Hechem

El trofeo del Mundial 2026.
Restan exactamente 210 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY jueves 13 de noviembre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 20 boletos restantes para dar el presente.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

  • Azerbaiyán vs. Islandia / 11:00 horas
  • Armenia vs. Hungría / 11:00 horas
  • Noruega vs. Estonia / 11:00 horas
  • Francia vs. Ucrania / 13:45 horas
  • Irlanda vs. Portugal / 13:45 horas
  • Moldavia vs. Italia / 13:45 horas
  • Andorra vs. Albania / 13:45 horas
  • Inglaterra vs. Serbia / 13:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias CAF (África):

  • Nigeria vs. Gabón / 10:00 horas
  • Camerún vs. República Democrática del Congo / 13:00 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Cuándo y dónde será el sorteo del Mundial 2026

Cuándo y dónde será el sorteo del Mundial 2026

Agenda de partidos en las Eliminatorias Concacaf (Norte, Centroamérica y Caribe):

  • Surinam vs. El Salvador / 16:00 horas
  • Bermuda vs. Curazao / 18:00 horas
  • Trinidad y Tobago vs. Jamaica / 18:00 horas
  • Guatemala vs. Panamá / 20:00 horas
  • Haití vs. Costa Rica / 20:00 horas
  • Nicaragua vs. Honduras / 20:00 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias AFC (Asia):

  • Emiratos Árabes Unidos vs. Irak / 10:00 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Amistosos por el mundo

  • Argelia vs. Zimbabue / 10:30 horas
  • Lituania vs. Israel / 11:00 horas
  • Macedonia vs. Letonia / 11:00 horas
  • Canadá vs. Ecuador / 18:30 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

Portugal juega este jueves ante Irlanda (Getty Images)

  • México (país anfitrión)
  • Estados Unidos (país anfitrión)
  • Canadá (país anfitrión)
  • Argentina
  • Corea del Sur
  • Irán
  • Japón
  • Jordania (debut)
  • Nueva Zelanda
  • Uzbekistán (debut)
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Qatar
  • Inglaterra
  • Arabia Saudita
  • Costa de Marfil
  • Senegal
Patricio Hechem
