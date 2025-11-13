Restan exactamente 210 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY jueves 13 de noviembre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 20 boletos restantes para dar el presente.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

Azerbaiyán vs. Islandia / 11:00 horas

Armenia vs. Hungría / 11:00 horas

Noruega vs. Estonia / 11:00 horas

Francia vs. Ucrania / 13:45 horas

Irlanda vs. Portugal / 13:45 horas

Moldavia vs. Italia / 13:45 horas

Andorra vs. Albania / 13:45 horas

Inglaterra vs. Serbia / 13:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias CAF (África):

Nigeria vs. Gabón / 10:00 horas

Camerún vs. República Democrática del Congo / 13:00 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias Concacaf (Norte, Centroamérica y Caribe):

Surinam vs. El Salvador / 16:00 horas

Bermuda vs. Curazao / 18:00 horas

Trinidad y Tobago vs. Jamaica / 18:00 horas

Guatemala vs. Panamá / 20:00 horas

Haití vs. Costa Rica / 20:00 horas

Nicaragua vs. Honduras / 20:00 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias AFC (Asia):

Emiratos Árabes Unidos vs. Irak / 10:00 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Amistosos por el mundo

Argelia vs. Zimbabue / 10:30 horas

Lituania vs. Israel / 11:00 horas

Macedonia vs. Letonia / 11:00 horas

Canadá vs. Ecuador / 18:30 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

Portugal juega este jueves ante Irlanda (Getty Images)