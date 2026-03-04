El FC Juárez no salió a defenderse al Estadio Ciudad de los Deportes, en su visita a las ‘Águilas’ de este miércoles por la noche. En el amanecer del partido, sorprendió al América con un gol tempranero, que descolocó a todo el mundo azulcrema. No solo fue la rapidez del tanto de la ventaja, sino la polémica que se generó a su alrededor.

A los 5 minutos de la primera parte, José Rodríguez desbordó por izquierda en velocidad, lanzó el centro atrás, y Jairo Torres convirtió el 1-0 de los ‘Bravos’. El delantero del cuadro visitante recibió, controló y en dos tiempos remató con potencia para romperle el arco a Luis Ángel Malagón. No obstante, no estuvo exento de controversia.

Al instante que el balón ingresó en portería, el tanto había sido invalidado por presunto offside. Pero al revisar las imágenes de la jugada, quedó evidenciado que Rodríguez, a quien le acuñaban la posición adelantada, estaba habilitado. Así, luego de una revisión de VAR, se ratificó la anotación y el FC Juárez se puso adelante en el marcador.

Sin embargo, en la transmisión de TUDN para Estados Unidos, Fernando ‘Cantante’ Guerrero advirtió que América fue perjudicado. El ex colegiado mexicano, retirado desde hace tiempo atrás, trabaja en la cadena televisiva y comentó una situación que habría ido en contra de las ‘Águilas’. Según el especialista en arbitraje, el gol no fue legal y los ‘Bravos’ no debieron ir en ventaja.

De acuerdo a lo indicado por el ex juez, se había pitado offside antes de entrar el balón a la portería del América, y en base al reglamento, tal acción haría que el tanto no pudiese ser convalidado. El ‘Cantante’ fue enfático en que ese fallo previo a que la esférica toque la red, no tendría que ni haber permitido que el VAR evaluase la jugada. Debió cobrarse tiro libre a favor del América.

En el momento, toda la banca con André Jardine a la cabeza estalló de igual manera. Si bien no se llegó a divisar qué reclamaban, es el único planteo posible, puesto que es cierto que el jugador de FC Juárez estaba habilitado. Pero ese pitazo que apuntó el ‘Cantante’ dejaba sin efecto la continuación del ataque. Aún así, ni el árbitro de campo ni los de cabina hicieron caso a ello y dieron gol para la visita.

