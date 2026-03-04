Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la derrota del América y el triunfo de Rayados

Finalizó la jornada 9 del Clausura 2026 y aquí repasamos todos los cambios en las posiciones de la fase regular.

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
FC Juárez dio el golpe ante el América.
© Getty ImagesFC Juárez dio el golpe ante el América.

¡La competencia deja atrás su paso! Este miércoles 4 de marzo se dio por concluida la jornada 9 del Clausura 2026, con cuatro enfrentamientos muy atractivos. Todos y cada uno de ellos han dejado tela para cortar para el análisis, y sobre todo, modificaciones en los puestos de clasificación de esta campaña de la Liga MX.

Publicidad

Los resultados del miércoles en la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX:

Estos fueron los marcadores finales de los compromisos disputados en la jornada de hoy en la Primera División del futbol mexicano, en turno tarde y noche:

  • Puebla 3-1 Tigres (Emiliano Gómez, Edgar Guerra y Carlos Baltazar / Juan Brunetta)
  • Monterrey 4-0 Querétaro (Luca Orellano x2, Sergio Canales y Jesús Corona)
  • Atlas 2-1 Xolos (Arturo González x2 / Diego Abreu)
  • América 1-2 FC Juárez (Alejandro Zendejas / Jairo Torres y Guilherme Castilho)

Este sábado, se produjeron tres victorias locales y un triunfo visitante. En los cuatro juegos desarrollados con el correr del día, hubo un promedio de 3.5 goles por partido, con catorce conquistas a lo largo de la jornada.

Publicidad
América dejó puntos en el camino ante Juárez [Foto: Getty]

¿Quién es el líder de la Liga MX tras la jornada 9 del Clausura 2026?

Finalizada la novena fecha de la fase regular, Cruz Azul es el puntero en soledad de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. ‘La Máquina’ observa a todos desde arriba con 22 unidades, y lo siguen de muy cerca Toluca (21 puntos) y Chivas (18 puntos, pero con un partido menos). ¡La pelea por el liderato continúa al rojo vivo!

Más abajo en la sumatoria, los ‘favoritos’ que tuvieron acción este sábado no logran terminar de acercarse a la zona alta de la tabla. Tras la derrota ante FC Juárez, América quedó ¡9°! en el campeonato, mientras que Tigres (también perdió) marcha ahora 8° y Rayados (ganó) alcanzó la 7° posición. En fila, también hay sorpresas inesperadas.

Publicidad

La tabla de posiciones de la Liga MX tras la jornada 9 del Clausura 2026:

Martín Zajic
Martín Zajic
Lee también
América pasó a Rayados: tabla de posiciones actualizada del Clausura 2026 tras la jornada 5
Liga MX

América pasó a Rayados: tabla de posiciones actualizada del Clausura 2026 tras la jornada 5

Liga MX: la tabla de posiciones del Apertura 2025 tras los juegos del viernes
Liga MX

Liga MX: la tabla de posiciones del Apertura 2025 tras los juegos del viernes

Clausura 2026: así quedó la tabla de posiciones tras otro triunfo de Chivas
Liga MX

Clausura 2026: así quedó la tabla de posiciones tras otro triunfo de Chivas

◉ EN VIVO | Tabla de posiciones de la Liga MX: quién es el líder y qué puesto ocupan los equipos en el Apertura 2021
Liga MX

◉ EN VIVO | Tabla de posiciones de la Liga MX: quién es el líder y qué puesto ocupan los equipos en el Apertura 2021

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo