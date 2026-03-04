¡La competencia deja atrás su paso! Este miércoles 4 de marzo se dio por concluida la jornada 9 del Clausura 2026, con cuatro enfrentamientos muy atractivos. Todos y cada uno de ellos han dejado tela para cortar para el análisis, y sobre todo, modificaciones en los puestos de clasificación de esta campaña de la Liga MX.

Los resultados del miércoles en la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX:

Puebla 3-1 Tigres (Emiliano Gómez, Edgar Guerra y Carlos Baltazar / Juan Brunetta)

(Emiliano Gómez, Edgar Guerra y Carlos Baltazar / Juan Brunetta) Monterrey 4-0 Querétaro (Luca Orellano x2, Sergio Canales y Jesús Corona)

(Luca Orellano x2, Sergio Canales y Jesús Corona) Atlas 2-1 Xolos (Arturo González x2 / Diego Abreu)

(Arturo González x2 / Diego Abreu) América 1-2 FC Juárez (Alejandro Zendejas / Jairo Torres y Guilherme Castilho)

Este sábado, se produjeron tres victorias locales y un triunfo visitante. En los cuatro juegos desarrollados con el correr del día, hubo un promedio de 3.5 goles por partido, con catorce conquistas a lo largo de la jornada.

¿Quién es el líder de la Liga MX tras la jornada 9 del Clausura 2026?

Finalizada la novena fecha de la fase regular, Cruz Azul es el puntero en soledad de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. ‘La Máquina’ observa a todos desde arriba con 22 unidades, y lo siguen de muy cerca Toluca (21 puntos) y Chivas (18 puntos, pero con un partido menos). ¡La pelea por el liderato continúa al rojo vivo!

Más abajo en la sumatoria, los ‘favoritos’ que tuvieron acción este sábado no logran terminar de acercarse a la zona alta de la tabla. Tras la derrota ante FC Juárez, América quedó ¡9°! en el campeonato, mientras que Tigres (también perdió) marcha ahora 8° y Rayados (ganó) alcanzó la 7° posición. En fila, también hay sorpresas inesperadas.

La tabla de posiciones de la Liga MX tras la jornada 9 del Clausura 2026: