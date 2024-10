Buenas noticias para Curry: La primera estrella de la NBA que no jugará contra Warriors por lesión

Una estrella NBA no jugará contra Golden State Warriors por lesión. Buenas noticias para el debut de Stephen Curry como local.

La Conferencia Oeste, como viene siendo una tradición en la NBA, promete ser muy pareja y disputada por los ocho cupos a los Playoffs. Por ese motivo, cada mínima ventaja que se pueda sacar empieza a ser clave en la lucha por estar en la Postemporada. Dicho esto, Stephen Curry y Golden State Warriors recibieron la buena noticia que una estrella por lesión no jugará contra ellos.

Warriors viene de una temporada en la que no clasificaron a los Playoffs porque terminaron en la décima posición de la Conferencia Oeste y perdieron el partido contra Sacramento Kings del Torneo Play-In que les hubiera dado la posibilidad de disputar y ganar otro juego para entrar a los Playoffs de la NBA.

La decisión de la directiva de Golden State Warriors fue no continuar con la era del Big-3 de Stephen Curry, Draymond Green y Klay Thompson, ya que este último no llegó a un acuerdo con el equipo de San Francisco y jugará con Dallas Mavericks. Sin embargo, los resultados en la pretemporada NBA 2024-25 vienen siendo muy positivos.

Hasta el partido contra Los Angeles Lakers del viernes 18 de octubre a las 22:30 ET, los Warriors suman cinco victorias y ninguna derrota en la pretemporada. Incluso, ya le ganaron al equipo californiano por 111 a 97 puntos con una jugada de Curry contra LeBron James que llegó a más de 10 millones de reproducciones en Instagram.

LeBron y Curry en el juego Lakers vs. Warriors. (Foto: Getty Images)

Antes de recibir la noticia de la estrella NBA que no jugará contra ellos en el primer partido como local de la temporada 2024-25, la cuenta de X ‘Warriors Muse’ publicó que el equipo de Golden State logró por cuarta vez en los últimos diez años una marca de cinco triunfos y ninguna derrota en la pretemporada. Las tres veces anteriores que lo hicieron (2015, 2017 y 2022) terminaron siendo campeones. ¡Oh, oh!

La primera estrella de la NBA que no jugará contra Warriors por lesión

Golden State Warriors debuta en la temporada NBA 2024-25 contra Portland Trail Blazer el miércoles 23 de octubre a las 22:00 ET en condición de visitante y el primer juego como local será frente a Los Angeles Clippers el viernes 25 del mismo mes a las 20:30 ET. Para este encuentro, Stephen Curry y compañía recibieron la noticia que no enfrentaran a un seis veces All-Star. “La estrella de los LA Clippers, Kawhi Leonard, estará fuera indefinidamente para comenzar la temporada de la NBA mientras se rehabilita de una inflamación en su rodilla derecha”, afirmó el periodista Shams Charania, de ESPN.

La decisión que impidió que Kawhi Leonard jugará con Stephen Curry

Inicialmente, Kawhi Leonard iba a jugar por primera vez con Stephen Curry al ser parte del equipo de Estados Unidos que terminaría ganando la medalla de oro en las justas olímpicas de París 2024, pero se tomó una decisión radical. “Kawhi ha estado preparándose para los Juegos Olímpicos durante las últimas semanas y tuvo algunas prácticas sólidas en Las Vegas. Se sentía listo para competir. Sin embargo, respeta que USA Baloncesto y los Clippers determinaron que lo mejor para él era pasar el resto del verano preparándose para la próxima temporada en lugar de participar en los Juegos Olímpicos de París“, fue parte del comunicado del equipo de Estados Unidos de Baloncesto.

