La jugada de Stephen Curry contra LeBron James que llegó a más de 10 millones de reproducciones

Las dos máximas estrellas en la era moderna de la NBA empezaron a calentar motores para la temporada 2024-25 con el primer duelo de pretemporada entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors. Stephen Curry no solo lideró la victoria de los ‘Dubs’, también tuvo una jugada contra LeBron James que llegó a más de 10 millones de reproducciones.

¡‘El Chef’ en todo su esplendor! Los Warriors vienen de una temporada en la que no clasificaron a los Playoffs al perder en el partido del Torneo Play-In contra Sacramento Kings. El equipo de San Francisco empezó con un recambio al no acordar un nuevo contrato con el cuatro veces campeón de la NBA, Klay Thompson.

Ante la salida de Thompson, Chris Paul, Dario Saric, Lester Quiñones, Jerome Robinson y Usman Garuba, Golden State Warriors se reforzó con Buddy Hield, Kyle Anderson, De’Anthony Melton, Lindy Waters III, Quinten Post (pick 52 del Draft) y Kevin Knox. En Los Angeles Lakers no hubo tantos movimientos y se mantuvo la mayoría del roster que fue eliminado en la primera ronda de los Playoffs pasados.

LeBron James, Max Christie y Colin Castleton, firmaron nuevos contratos con Lakers, mientras que las incorporaciones fueron Dalton Knecht, Bronny James, Christian Koloko y Jordan Goodwin. Con estos nuevos nombres, el equipo californiano enfrentó a los Warriors de Stephen Curry y compañía en la pretemporada NBA 2024-25. ¿Cómo le fue?

LeBron y Curry en Lakers vs. Warriors. (Foto: Getty Images)

Justo después de que LeBron dijera que no tiene idea si volverá a ser compañero de Curry tras la medalla de oro que ganaron con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos París 2024, ambas estrellas de la NBA fueron protagonistas de una jugada que la liga destacó de la victoria de Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers por 111 a 97 puntos.

La jugada de Curry contra LeBron con más de 10 millones de reproducciones

Trascurría el segundo cuarto del primer juego de pretemporada entre Lakers y Warriors cuando Stephen Curry recibió el balón en ataque. Todos pensaron que iba a tirar un triple y hasta LeBron James salió a marcarlo para darle una tapa, pero el base hizo un amague, picó el balón y ‘El Rey‘ pasó de largo para que Steph tuviera vía libre en vísperas de anotar dos puntos que llegarían a más de 10 millones de reproducciones en Instagram. ¡Video!

El próximo partido Lakers vs. Warriors en la pretemporada NBA 2024-25

Antes que Los Angeles Lakers debute contra Minnesota Timberwolves el martes 22 de octubre a las 22:00 ET en la temporada NBA 2024-25 y Golden State Warriors haga lo mismo vs. Portland Trail Blazers el miércoles 23 del mismo mes a las 22:00 ET, LeBron y Curry tendrán otro duelo de pretemporada el viernes 18 de octubre a las 22:30 ET en el estadio Chase Center.

