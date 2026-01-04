De Antetokounmpo a Davis: Las 5 estrellas de la NBA con más probabilidades de ser traspasadas

La ventana de traspasos de la NBA se está calentando a medida que el calendario se acerca al límite del 5 de febrero de 2026 y varias de las figuras más importantes de la liga se encuentran en el centro del radar de las franquicias mas importantes.

Publicidad

Publicidad

Desde veteranos probados hasta estrellas jóvenes con impacto inmediato, nombres de peso como los de de Giannis Antetokounmpo o Anthony Davis dominan las conversaciones entre ejecutivos, analistas y aficionados, que esperan movimientos importantes, como el de Luka Doncic a Los Angeles Lakers hace casi un año atrás.

5 estrellas de la NBA con probabilidades de ser traspasadas

Anthony Davis (Dallas Mavericks): el periodista Shams Charania adelantó que los Mavericks están dispuestos a escuchar ofertas por tres motivos: su salario, su avanzada edad y la intención de orientar el proyecto alrededor de Cooper Flagg. Posibles destinos: Chicago Bulls, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Toronto Raptors. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): Los Bucks están lejos de ser aquel equipo que ganó las Finales y el momento del traspaso parece haber llegado ante la imposibilidad de la directiva de rodear al griego de estrellas para convecerlo de que se quede. Posibles destinos: New York Knicks, Miami Heat, Atlanta Hawks, Detroit Pistons, Houston Rockets, San Antonio Spurs. Domantas Sabonis (Sacramento Kings): La decepcionante campaña de su equipo opacan el gran nivel del lituano y hay franquicias interesadas en sumarlo a sus respectivas estructuras: Posibles destinos: Chicago Bulls y Toronto Raptors. Ja Morant (Memphis Grizzlies): Su equipo le busca salida por sus constantes problemas extradeportivos y sus lesiones, según Tim Bontemps de ESPN. Morant ya no es el mismo jugador que ganó el Rookie of the Year y su eficiencia de cara al aro ha disminuido considerablemente. Posibles destinos: Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Miami Heat. LaMelo Ball (Charlotte Hornets): El hijo de LaVar Ball ya demostró que no solo era un jugador de YouTube, pero sus limitaciones defensivas, contrato alto y sus recurrentes problemas de tobillo hacen que los Hornetts vean con buenos ojos la idea de traspasarlo. Posibles destinos: Toronto Raptors, Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks.

Ja Morant podría abandonar Memphis Grizzlies (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

En síntesis