Uno de los problemas que más preocupa a la NBA y quienes la comandan está relacionada al famoso ‘tanking’. Esta etapa de la competitividad parece estar llegando a su fin, ya que el comisionado de la liga, Adam Silver, busca que la organización ataque esta realidad con una serie de reglas que prometen cambiar el deporte por completo y la forma de disputarlo a lo largo de la temporada.

Publicidad

Publicidad

Existe una dura realidad. En la NBA son 30 equipos y la mayoría termina muy lejos de sus aspiraciones e incluso hay equipos que saben que su año está perdido apenas inicia la competencia. No es por falta de voluntad, es porque, en la comparación de equipos y plantillas, hay quienes se reconocen muy por debajo de aquellos que dominan la temporada.

Llegado a este punto, lo que se busca es pensar en el futuro y no vivir el presente como si fuera lo único que existe. La liga tiene un formato particular en el que sortea quién se quedará con la primera elección el Draft y su respectivo orden entre los peores equipos de la competencia hasta llegar a los mejores. Sin embargo, hay una ley no escrita que señala que ciertas franquicias pierden a propósito para obtener mayores oportunidades en la lotería de elección de novatos.

Bueno, parece que esta historia llegó a su fin. Silver se reunió con diferentes gerentes para discutir el tema y llegó a la conclusión de que debe accionar antes de que la historia se le siga escapando de las manos, con situaciones que no tolera. De esa manera, se confirmaron una serie de reglas que ingresarán en vigencia a partir de la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad

Adam Silver busca terminar con el tanking en la NBA. (GETTY IMAGES)

La NBA le dice adiós al tanking

En resumen: los picks de primera ronda del draft sólo se protegerán para las selecciones entre los cuatro o entre los 14 primeros o superiores, las cuotas de la lotería se congelarán en la fecha límite de cambios o en una fecha posterior y ya no se permitirá que un equipo seleccione entre los cuatro primeros en años consecutivos ni después de terminar seguidamente entre los tres últimos.

ver también LeBron James reveló cuáles fueron los dos vicios más grandes que eliminó para continuar en la NBA

Por otro lado, las franquicias no podrán elegir entre los cuatro primeros el año posterior a la clasificación a la Final de Conferencia, las cuotas de la lotería se asignarán según los récords de los equipos en los últimos dos años, la lotería se extenderá a todos los clubes que participen en el Play-In y las cuotas se mantendrán para todos los equipos que participen en la lotería.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, se espera que la liga evolucione a un punto al que los equipos jueguen al nivel más alto a lo largo de todo el año, sin importar sus opciones reales de competitividad o postemporada. A la liga no le importa si un equipo va último y líder absoluto en su Conferencia, lo que la organización busca es deportividad desde el primero hasta el último partido del año.

En síntesis