El épico mensaje de LeBron James al jugador que le anotó 43 puntos a Los Angeles Lakers

No iba a ser un juego fácil porque jugarían tan solo 24 horas después de ganarle a Charlotte Hornets. Los Angeles Lakers intentaron ir por el triunfo contra Philadelphia 76ers, pero se encontraron con un jugador que les anotó 43 puntos, e hizo reaccionar a LeBron James con un épico mensaje.

¡A los hechos! Todo empezó muy parejo entre Lakers y 76ers en el juego por la jornada NBA del 28 de enero, pero la lesión de Anthony Davis iba a pesar en el resultado. Ya sin AD, empezó la función de una de las estrellas del equipo de Filadelfia.

Un doble por aquí y un triple por allá. Tyrese Maxey siguió con la tendencia de estar encendido durante la temporada NBA 2024-25 y tan solo en la primera mitad del juego ya le había anotado 27 a Los Angeles Lakers. La estrella de Philadelphia 76ers terminó con 43 unidades para ser la gran figura de la victoria contra el equipo californiano por 118 a 104.

“Le dije después del partido: ‘Mira hombre. Esperé cinco años para pedir una camiseta. Sé que te conozco desde hace tiempo, pero creo que la conseguiré este año’. Él estaba como: ‘Está bien, genial’, pero es como un hermano mayor para mí. Tenemos el mismo agente. Hago ejercicio con él varias veces cada verano y lo hacíamos a las 6. Iba al gimnasio antes que él algunas veces. Él dijo: ‘No, no puedo permitir que eso suceda’, así que empezó a ir al gimnasio a las 5 y a levantar pesas. Estaba sudando mucho a las 5:30 una vez que llegué al gimnasio. Estaba como: ‘Hombre, lo tienes, hombre. Tú ganas. No voy a mentir’. Pero él es genial. Es el mejor. Él y Jordan están ahí codo con codo y lo que ha hecho por nuestro juego ha sido increíble”, confesó Maxey sobre LeBron James y la respuesta de ‘El Rey’ estaba a punto de llegar.

LeBron y su mensaje al jugador que le anotó 43 puntos a los Lakers

LeBron James y Tyrese Maxey. (Foto: Getty Images)

LeBron James se dio cuenta de la confesión que hizo Tyrese Maxey y no dudó en compartir el video en una historia en Instagram con un épico mensaje. “¡¡¡¡¡Es una estrella!!!!! Desde temprano entrenamiento A.M. ¡De primera mano viendo el compromiso! ¡Me encanta hermanito! ¡Sigue subiendo!“, publicó la estrella de Los Angeles Lakers sobre Maxey.

Mensaje de LeBron para Maxey. (Foto: Instagram / @kingjames)

El entrenador de Los Angeles Lakers defendió al hijo de LeBron James

Bronny James volvió a jugar en la NBA junto su papá LeBron, pero en la derrota contra Philadelphia 76er no le fue nada bien al no encestar ninguno de los cinco intentos que tuvo y registrar tres perdidas en 15 minutos. “Tal vez lo pusimos en una situación difícil. Ayer voló, un partido televisado a nivel nacional en Filadelfia y todo eso. No jugó bien, pero ha estado jugando muy bien en los juegos de preparación y ha estado jugando muy bien en la G League”, afirmó el entrenador de los Lakers, JJ Redick.