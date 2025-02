Kevin Durant le dejó claro a Stephen Curry por qué no regresó a Golden State Warriors

Iba a ser la respuesta perfecta al traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers, pero un ‘no’ dañó los planes. Golden State Warriors no pudo concretar el regreso de Kevin Durant en la temporada NBA 2024-25 y fue el mismo KD quien reveló la razón.

Antes de la fecha límite de intercambios, los Warriors tenían todo listo para el regreso de Durant con un intercambio que involucraba a Miami Heat y Phoenix Suns. Sin embargo, el dos veces campeón de la NBA se opuso, y las supuestas razones empezaron a aparecer en 3, 2, 1…

“No culpo a Kevin en lo más mínimo por no querer volver a ejecutar las cosas aquí. Tomó tanta mierda como: ‘Oh, te estás subiendo al carro’. Y luego es el Jugador Más Valioso de las Finales dos años seguidos y todavía lo critican. ¿Por qué querría enfrentarse a toda esa mierda otra vez?”, dijo el entrenador Steve Kerr sobre la decisión de Kevin Durant de no regresar a Golden State Warriors.

La periodista Malika Andrews, de ESPN, decidió leerle a Durant estas declaraciones y le preguntó qué pensaba sobre esto. KD empezó respondiendo que “la gente habla cosas locas de mi todo el tiempo, sabes… Esa no es la razón por la no quise volver“. ¿Y entonces por qué fue?

Durant reveló por qué no quiso volver a jugar con Curry en los Warriors

Curry y Durant ganaron el NBA All-Star Game 2025. (Foto: Getty Images)

“No quería ser intercambiado a mitad de temporada. No fue nada en contra de mi tiempo con los Warriors o escuché que fue porque no me gusta Draymond Green. Al final del día simplemente no quería moverme y quería continuar con mi equipo en Phoenix y ver qué podíamos hacer durante el resto de esta temporada. Así que me alegro de estar todavía aquí”, le dijo Kevin Durant a ESPN.

Esto dijo Curry de la conversación que tuvo con Durant para que regresara a Warriors

A pesar de que ya había manifestado durante la temporada 2022-23 que le hubiera gustado volver a jugar con él, Stephen Curry no presionó a Kevin Durant para que regresara a Golden State Warriors en la NBA 2025. “Necesitas que todos estén convencidos sin importar la historia que tengas. Y respeto a KD… Sólo quieres asegurarte de que alguien quiera estar en algún lugar. Aparte de eso, no estoy tratando de convencer a nadie de que esté en un lugar donde no quiere estar”, afirmó ‘El Chef’.

