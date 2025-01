Lakers confirmó la gravedad de la lesión de Davis y ya tienen a alguien que se ofreció como refuerzo

Cuando todo parecía indicar que habían encontrado el funcionamiento para estar en los primeros puestos de la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste, Los Angeles Lakers recibieron la mala noticia que se confirmó la gravedad de la lesión de Anthony Davis. Sin embargo…

¡Ya tienen a alguien que se ofreció como refuerzo! Luego de que LeBron James dijera que, por la conformación del equipo, tienen que jugar casi perfecto para poder ganar, Anthony Davis respaldó la premisa de ‘El Rey’ con un pedido claro a los directivos de los Lakers.

“Creo que necesitamos otro grande. Siento que siempre he estado en mi mejor momento cuando era un cuatro y tenía un gran desempeño. Sabemos que funcionó cuando ganamos un campeonato con JaVale McGee y Dwight Howard, ellos en el cinco y yo en el cuatro”, dijo Davis el 24 de enero antes de lesionarse en la temporada NBA 2024-25.

La derrota por 118 a 104 puntos contra Philadelphia 76ers no fue la única mala noticia que recibieron Los Angeles Lakers. AD tuvo que salir del juego en el primer cuarto y el equipo californiano confirmó la gravedad de la lesión: “El delantero de los Lakers, Anthony Davis, se sometió hoy (29 de enero) a una resonancia magnética que confirmó una distensión muscular abdominal (…) Davis regresará hoy a Los Ángeles y será reevaluado en aproximadamente una semana”.

El jugador que se ofreció a Lakers antes de la lesión de Anthony Davis

Anthony Davis, DeAndre Ayton y Dwight Howard. (Foto: Getty Images)

Antes de que se confirmara la lesión de Davis en la NBA, Dwight Howard no había dudado en ofrecerse a los Lakers con el siguiente mensaje en X: “No es tan difícil encontrar un centro”. El pívot jugó su última campaña en la NBA durante la temporada 2021-22, salió campeón con LeBron James en 2020, promedia por juego 15.7 puntos y está jugando en el baloncesto de Taiwan. ¿Caería como anillo al dedo por la lesión de AD? Mmm…

Esto dijo LeBron James sobre la lesión de Anthony Davis en Los Angeles Lakers

“Si está fuera desde el principio, tenemos nuestro plan de juego establecido, sabemos qué esperar, sabemos cuál será nuestra alineación. Cuando él cae, cualquiera de nuestros muchachos cae durante el transcurso del juego, es difícil. Ni siquiera me di cuenta hasta el segundo cuarto, cuando no regresó en sus minutos habituales. Miré hacia el banco y él no estaba allí. Me enteré en el entretiempo. Nivel de preocupación, creo que estará bien”, dijo LeBron sobre la lesión de Anthony Davis.

